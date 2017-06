Ha bátor, akkor akár 20 százalékos hozamot is elérhet

2017 első félévében szépen gyarapodtak a befektetési alapok és a tavalyi évvel ellentétben ide is egyre több pénzt fektettek be az emberek. Ez nem is csoda, hiszen ha az állampapír hozamánál többet szeretnénk elérni, akkor a befektetési alapok jelentenek jó megoldást, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy esetenként nagyobb kockázatot is be kell vállalnunk. Ezért cserébe azonban a szerencsénket is megcsinálhatjuk, hiszen egy abszolút hozamú vagy részvényalappal egy év alatt bőven 20 százalék fölötti hozamot is elérhetünk.

Így teljesítettek a befektetési alapok

Számos befektetési alap közül választhatunk, viszont a döntésnél mérlegelni kell, hogy mekkora kockázatot tudunk bevállalni az elvárt hozamhoz képest. Az elérhető hozam az egyes befektetési alap kategóriánként jelentősen változik, és általános igazság, hogy a magasabb hozam nagyobb kockázattal is jár. Ugyanakkor

ma már kockázatvállalás nélkül nagy hozamra nem lehet számítani, ugyanis az alacsony hozamkörnyezet miatt a mérsékelt kockázatú befektetési alapoknál is mélyre süllyedtek a hozamok.

Az alapok rövid távú hozama mellett, mindig érdemes egy hosszabb távút is figyelembe venni, így összegyűjtöttük, hogy az 1 és 5 éves hozamok alapján, mire voltak képesek az egyes alapkategóriák.

A korábban igen népszerű

pénzpiaci alapokkal egy éves időtávon már csak 0,11 százalékos hozamot érhettünk el, ráadásul egyre több alap hozama süllyedt negatív tartományba. Nem véletlen, hogy egyre több pénzpiaci alap szünteti meg a korábban vonzó tényezőnek számító tőkevédelmet ráadásul az új piaci szabályozás is további bonyodalmat okoz számukra.

Az elmúlt években szintén slágernek számító kötvényalapokkal is egyre kevesebbet kereshettünk, az elmúlt évben átlagosan 2,4%-ot. Félő, hogy a közeljövőben a kamatok emelkedésével a kötvényalapok is nehézségekbe ütköznek, ami azt jelenti, hogy ezen a fronton veszteségekbe is futhtunk. Ugyanakkor a csökkenő hozampotenciálra a befektetők is kezdenek rájönni, ami meglátszik azon, hogy egyre többen fordulnak el a pénzpiaci- és kötvényalapoktól (csak idén közel 214 milliárd forintot vontak ki ezekből az alapokból).

Az ingatlanpiaci lázzal egyidejűleg tavaly és idén is a legtöbben az ingatlanalapokat választották. Ugyanakkor az átlagosan elérhető hozam az elmúlt egy évben nem volt acélos, 2,74 százalékot nyerhettünk egy ilyen alappal. Ezzel szemben az idei év másik kedvencének számító abszolút hozamú alappal 7,15 százalékos hozam is üthette a markod, ugyan némileg nagyobb kockázatot is be kellett ehhez bevállalni.

A részvényalapokkal üthetted meg a főnyereményt, itt az elmúlt egy évben 17%-os hozam is elérhető volt. Azonban ezért cserébe jókora kockázatot is a nyakunkba kellett venni.

Ezek voltak a legjobb alapok

Miután a kategóriák hozamát megismertük, érdemes képbe kerülni azzal is, hogy melyek voltak a legjobban teljesítő alapok. A rövid távú teljesítmény mellett itt is érdemes megnézni, hogy hosszabb időtávon mire volt képes az adott alap. Ugyanakkor, amikor a befektetési alapok teljesítményét vesszük górcső alá, azt is tartsuk mindig szem előtt, hogy a múltbeli hozamok semmilyen garanciát nem jelentenek a jövőre nézve.

A legjobban teljesítő pénzpiaci alapok is mindössze 0,5-0,9 százalékos teljesítményre voltak képesek, de az elmúlt 5 évben is alig több mint 2 százalékos volt a hozam. A kötvényalapoknál igen vonzó, 6,5-8,8%-os hozamot is elérhettünk egy év alatt, azonban ezt a kockázatos fejlődő piacokra fókuszáló alapokkal tehettük meg.

Az ingatlanalapoknál jelentősen szétválik a teljesítmény, ugyanis amíg a legjobb alap 10%-ot is hozott, addig a többiek 5% alatti hozamot mutattak fel az elmúlt egy évben. Azt viszont mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy az ingatlanalap korántsem alacsony kockázatú befektetés. Erre is csak hosszú távú befektetésként lehet gondolni (ajánlott befektetési időtáv 2-5 év), hiszen a gazdasági viszonyok változására az ingatlanpiac is érzékenyen reagál, ami komoly visszaesést okozhat az alapok teljesítményében.

A 3 legjobb abszolút hozamú alappal 25 százalékot is meghaladó hozamra tehettünk szert, azonban arra nem számíthatunk, hogy ez a kiemelkedő széria hosszú távon is fenntartható lenne. Az abszolút hozamú alapok is egyre nehezebb helyzetben találják magukat, így a közeljövőben szűkülhet az átlag fölötti teljesítményt hozó alapok köre. Mondhatni ezután válik el az ocsú a búzától és derül ki, melyik alap teljesít igazán jól.

Jól jártunk, ha egy közép-európai, vagy a hazai részvényindexet lekövető alapba fektettünk, hiszen egy év alatt akár 26 százalék fölött is kereshettünk egy részvényalappal. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy ez az 5 éves hozamok alapján is kiugró teljesítménynek számít, és éven belül is óriási árfolyammozgások lehetnek. Jó példa erre az orosz piacon befektető alapok helyzete is, amelyek még pár hónappal ezelőtt 30-50%-os egy éves hozammal kecsegtettek, viszont most jelentősen visszaesett a hozam.