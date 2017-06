Ha csak sétál, már azzal energiát termelhet

Alternatív energiát termelő járólapot hoznának létre magyar innovátorok.

Az MVM Edison Light Up! pályázatán díjazott ötlet az emberi mozgásenergiából kíván előállítani energiát, mindezt környezetbarát módon. A járdaelem szerkezetéből és felépítéséből adódóan, a felületére ható nyomás következtében energiát hoz létre. Olyan helyen érdemes megvalósítani, ahol sokan gyalogolnak, például a bevásárlóközpontok, áruházak bejáratai illetve metróaluljárók vagy zebrák.A termékkel létrehozott energiával például többek között akár a közvilágítás egy részét is lehetne fedezni. Az energiatermelés mellett a későbbiekben alkalmazható lenne információközlésre a gyalogosok számára, illetve a kihelyezett területen a gyalogos forgalom érzékelésére, melynek következtében akár a közvilágítás irányításában is fontos szerepet tölthet be az ötletgazdák elképzelései szerint.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.