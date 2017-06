A klasszikus gyarmatosítást idézi Kína Afrika-politikája, bár a kínai hitelekkel és beruházásokkal több afrikai nemzet is kifejezetten jól jár. A kínai-afrikai kereskedelem értéke ma már lekörözi az amerikait, és 2000-hez képest húszszorosára nőtt. A új selyemút is itt épül: a legtöbb pénzt utak, kikötők és vasútvonalak építésére adja Peking. Az USA-hoz képest Kína ma már kétszer annyi külföldi működőtőkét visz Afrikába, és az ENSZ békefenntartó csapatainak munkájában is aktívan részt vesz.