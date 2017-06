Ennyit még nem fizettek egy parkolóhelyért

Az ingatlanárak a gazdasági világválság után emelkedésbe kezdtek. Azonban nem csak a lakások, nyaralók és az albérletek árai értek el rekordszintet, hanem a parkolóhelyekért is egyre többet fizetnek. Az új rekordot egy hongkongi hely tartja 183 millió forinttal.

Hongkong a világ egyik legdrágább városa. Ennek az az oka, hogy az állam kezében lévő telkeket aukción értékesítik, így a legmagasabb árat kínáló vásárló veheti meg az értékes földdarabot.

A hongkongi lakások tavaly 14,4 százalékkal drágultak, a Mansion Global szerint ennél nagyobb ütemben csak az izlandi ingatlanok ára emelkedett jobban.

Az otthonok árának elszállása mellett, Hongkong most egy újabb világrekordot állított fel, itt adták el a világ legdrágább parkolóhelyét.

Kuan Vaj-ming, a Huarong Investment vezetője egyetlen parkolóhelyért 664 ezer dollárnak megfelelő összeget fizetett.

Ez átszámolva 183 millió forintnak felel meg.

A hely különlegessége, hogy a Hongkong belvárosában található Upton luxus lakópark első emeletén van és mindössze 17,5 négyzetméteres, de a helyi, átlag parkolóknál 40 százalékkal így is nagyobb.

Mellesleg Kuannak ugyanabban az épületben van még két parkolóhelye a South China Morning Post szerint.

A legdrágább parkolók

Az új rekorder előtt is Hongkongban talált gazdára a világ legdrágább parkolóhelye. A korábbi csúcstartó egy kínai volt, aki 619 ezer dollárt fizetett egy helyért.

A második helyen Boston áll, ahol két egymás mellett lévő parkolóhelyet vettek meg összesen 560 ezer dollárért. Érdekesség, hogy az aukció 2013-ban 42 ezer dollárról indult, innen szaladt meg a licitálás a drága betonfelületért. Az 560 ezer dollár a massachusettsi átlagos ingatlanár kétszerese.

A korábbi dobogóra is egy amerikai parkoló fért fel, a brooklyni Park Slope környékén található parkolóért 300 ezer dollárt kértek. Arra nincs bizonyíték, hogy valaki kifizette volna az összeget, azonban a moneyish.com szerint valaki néhány méterrel odébb 280 ezer dollárt fizetett egy celláért.

Az Egyesült Államokban több parkolóhelyért is kértek már 1 millió dollárt. Így tett a 10 luxusotthonból álló New York-i SoHo építtetője (Manhattan, Crosby Street 42) és az Union Square-en álló ingatlan egyik tulajdonosa is, de egyelőre ezekre nem találtak vevőt.