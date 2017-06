A whiskey nagyon jó befektetés lett

A világ alkoholkereskedelme jelentős része sörben és borban zajlik. Azonban a feltörekvő országokban, élükön Kínával, nagyon népszerű a whiskey, így éveken belül jelentősen megváltozhat az alkoholtípusok piaci aránya. A ritkább, limitált palackok jó befektetésként is működhetnek.

Ahogy egyre tehetősebbek lettek az ázsiai emberek, úgy az alkoholfogyasztási szokások is egyre változatosabbá váltak. Ennek köszönheti térhódítását a kontinensen a whiskey, amely amellett, hogy népszerű ital, jó befektetési lehetőség is.

A recept egyszerűnek tűnik: Végy egy üveg ritka, limitált példányszámban kiadott palackot, majd add el akkor, amikor már felment az ára!

A hozam egészen pofás lehet, különösen napjaink alacsony inflációs környezetében. A Glenfiddich nagykövete, Matthew Fergusson-Steward szerint a legjobb ezer skót whiskey ára 61 százalékkal emelkedett 2013. január 1-je és 2015. szeptember 30-a között.

Ugyanebben az időszakban, ha valaki az angol tőzsde (FTSE) kosarába fektetett be, mindössze 1,5 százalékos hozammal számolhatott, míg az alkoholok kereskedelmével foglalkozó Diageo részvényei 3 százalékkal nőttek– derül ki a CNBC cikkéből.

A világ alkoholforgalmát kétféle ital uralja,

a sör és a bor felel a szeszes italok globális forgalmának 97 százalékért. Az összes többi alkohol felelős a maradék három százalékért, de a feltörekvő országokban inkább a vodka, a konyak és elsősorban a whiskey a vonzó. Emiatt a következő években trendforduló várható, a tömények nagyobb szeletet hasíthatnak ki a piacból.

A whiskey vásárlásánál azonban érdemes több dologra is figyelni. Fontos, hogy olyan üveget vegyünk, amelyeket korlátozott példányszámban palackoztak, vagy valamilyen okból (mondjuk egy lepárló megszűnése miatt) az adott italt később már nem lehet később megvásárolni.

Emellett nem árt tisztában lenni a piaccal, sok hamisítvány kapható, gyakran olyan keverékeket is árulnak, amelyek nem is léteznek. Egy kis odafigyeléssel és utánajárással minimalizálni lehet azt, hogy átverjék a vásárlót. Érdemes a megfelelő tárolásra is ügyelni, hiszen a helytelen tárolás akár szivárgáshoz vagy párolgáshoz vezethet, ami hatással lehet a whiskey mennyiségére és minőségére is.

Fontos, hogy legyen terv a whiskey eladására is, hiszen semmi sem garantálja, hogy lesz vevő egy ritkább, drága darabra. Ennek érdekében érdemes lehet csatlakozni az úgynevezett whiskey befektetési alapokhoz (Platinum Whiskey, B28), de lehet a New York-i tőzsdén whiskey-részvényt vásárolni, ahol a kereskedés jóval könnyebb.