Kevesebb hulladékot termelünk, de még ez is sok

Bár az elmúlt években csökkent a Magyarországon keletkezett hulladékok mennyisége, a kormány további intézkedést tervez a hulladékgazdálkodás fejlesztésére, miközben szigorú levegőtisztasági program indul, és 38 milliárd forinttal támogatják a nemzeti parkok megújítását is - közölte a Magyar Időkkel V. Németh Zsolt, a Földművelési Minisztérium államtitkára.

A napilapnak adott interjúból kiderül, hogy még az idén jogszabály születhet például az épületek kötelező szelektív bontásáról, és szigorúbban ellenőrzik, hogy ki mit éget el a kazánjában. Az azbesztmentesítés felgyorsítására - a rákkeltő anyag az elavult palatetők bontási hulladéka - megyei gyűjtőpontokat hoznak létre.

Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzék és a zöldek egy része szerint Magyarországon megszűnt a környezetpolitika, az államtitkár azt mondta, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. "Meggyőződésem, hogy a környezetvédelem és a természetvédelem ügye sikerre van ítélve hazánkban, és ezt igazolják a számok is" - közölte. Amíg az elmúlt európai uniós programozási időszakban 2300 milliárd forintot fordítottak erre a két területre, addig a mostaniban 2800 milliárdot. Sőt, ha ehhez hozzászámítjuk az agrárium zöldítési programját is, akkor kiderül, hogy összesen mintegy 3400 milliárd forintot fordítanak környezet- és természetvédelmi célokra - ismertette.

Az államtitkár szerint a klímaváltozás súlyos aggodalomra ad okot, ez ellen nemzetközi összefogással is küzdeni kell, és a programjaik jelentős része is ehhez kapcsolódik. Nagyon fontos célja a kormánynak, hogy végrehajtsa a biológiai sokféleség megőrzésének nemzeti stratégiáját vagy éppen a nemrég elfogadott nemzeti tájstratégiát, de fontos cél továbbra is, hogy csökkentse a légszennyezettséget, fejlessze a hulladékgazdálkodást.

V. Németh Zsolt szólt arról is, hogy még az idén jogszabály születhet az építési bontási hulladékokkal kapcsolatban. Kötelezővé kell tenni a szelektív bontást, ami azt jelenti, hogy el kell különíteni majd az ártalmatlanítandó anyagokat az újrahasznosíthatóktól. Nagy gondot jelent az is, hogy a bontott nyílászárókat sok esetben elégetik, nagymértékben növelve ezzel a levegőszennyezést. Az üveghulladékkal is kezdeni kell valamit, hiszen ez nem került be a házhoz menő szelektív gyűjtésbe. Ezért módosították a hulladékgazdálkodási törvényt, és ez alapján már kötelező lesz visszavenni az üvegeket a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekben - olvasható a Magyar Időkben.