Idős embereket vert át egy ügynök, az OTP-t büntetik

Egy ügynök többségében idős és érzékeny pénzügyi helyzetű embereknek árult magas áron gyógyszereket. A vásárláshoz az ügynök az OTP áruhitelét is közvetítette a fogyasztóknak. A bank 12,8 milliós bírságot kapott.

Az MNB 12,8 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra, mivel annak függő ügynöke árubemutatóval egybekötött termékértékesítések során pénzügyi szolgáltatást nyújtott.

A jegybank jó egy éve levélben hívta fel a bankok figyelmét, hogy az ilyen rendezvényeken történő hitelezésre vonatkozó törvényi tiltást szigorúan fogja venni.

Az MNB megállapította, hogy az ügynök a vizsgált 2 hónapos időszakban több száz árubemutatóval egybekötött termékértékesítést szervezett, ahol magas áron kínált gyógyászati termékeket. Az ügynök ezek megvásárlásához az OTP Bank áruhitelét közvetítette a fogyasztóknak, akik többségében idős, az átlagosnál érzékenyebb pénzügyi helyzetű és egészségmegőrzési kérdésekben életkoruknál fogva könnyebben befolyásolható ügyfelek voltak.

A hitelintézeti törvény 2015 decembere óta tiltja, hogy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során (a bankkártyás fizetést kivéve) bárki pénzügyi szolgáltatást nyújtson.

A bírság mértékét befolyásolta, hogy viszonylag rövid idő alatt több rendezvényen került sor áruhitel jogsértő közvetítésére. Ráadásul baj az is, hogy a hitelintézet is anyagilag érdekelt lehet abban, hogy közvetítője vitatható módon megvalósított árubemutatókon ügyfeleket csatornázzon be hozzá.

A bírság mértéke jelzés valamennyi érintett piaci szereplő számára: a jogszerűtlen tevékenységbőlb eredő előny annak mértékét ellensúlyozó bírság kiszabásával jár együtt.