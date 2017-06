Így tud akár 10 millióval olcsóbban új építésű lakást venni

Bármennyire is csábítóan hangzik a csok, érdemes alaposan átgondolni a feltételeit, különösen a gyermekkel még nem rendelkezők esetén. A következőkben olyan fontos kérdésekre adunk választ, mint hogy miként felelhetünk meg a gyermekvállalási kritériumnak, mennyi időnk van rá, a kedvezményt mikor kell visszafizetni vagy hogy mikor engedik el a tartozást. Ha tisztázzuk a részleteket, akkor nyugodt szívvel vághatunk bele a lakásvásárlásba akár állami támogatással is.

Sokszor bele lehet futni netes hirdetésekbe, ahol az ingatlanfejlesztők az új építésű lakásaikat mutatják be és adnák el, nem is olyan olcsón. Budapesten könnyedén 600 ezer forint feletti négyzetméterárral találhatjuk szembe magunkat, vagyis nagyon jól jön egy kis állami segítség a vételnél.

A családok otthonteremtési kedvezménye éppen ilyen, az akár 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás csábító. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy mi az elvárás gyermekkérdésben az állam részéről. A legfontosabb kérdéseket nézzük át, ami alapján sokkal könnyebb lesz jó döntést hozni!

Ki után kaphatjuk meg a kedvezményt?

A támogatás célja, hogy a családosokat segítse, ezért a fő elvárás a gyermek vagy gyermekvállalás. Egy háztartásban kell élni a gyermekkel, és a szabályok szerint nemcsak a vér szerinti, hanem az örökbefogadott és a legalább egy éve gyámság alatt álló gyermek részére is kérhető támogatás.Külön megengedi a szabályozás, hogy a fiatal házaspárok esetében a vállalt gyermek után is járjon a támogatás. A fiatal házaspár fogalomba azt értik, ha legalább az egyik fél az igényléskor nem tölti be a 40. életévét.

Fontos azt is tudni, hogy a csok szempontjából gyermeknek minősül a magzat is, a terhesség betöltött 12. hetét követően. Azt sem szabad elfelejteni, hogy gyermeknek a 25 év alatti utód számít, és 25 év felett a megváltozott munkaképességű felnőttre jár a kedvezmény.

Vállalt gyermek(ek) esetében mi a szabályozás?

Az előző pont alapján világos, hogy meglévő gyermek esetében mi az eljárás. A vállalat gyermek vagy gyermekeknél azért kacifántosabb a helyzet.

A gyermekvállalásnak van előírt határideje is, amit, ha nem sikerül teljesíteni, akkor pénzügyileg komoly baj lesz.

Lakásvásárlásnál a támogatási szerződés megkötésétől számítva:

- 1 gyermek vállalásakor 4 év,

- 2 gyermek vállalásakor 8 év,

- 3 gyermek vállalásakor 10 év áll rendelkezésre.

Annyiban rugalmasak, hogy ha fiatal házaspárként örökbefogadással akarnátok a vállalást teljesíteni, és erre vonatkozóan meg is van az alkalmasságot megállapító határozat, akkor az említett határidő 2 évvel meghosszabbodik.

Sőt, ha a terhességet igazolni tudjuk orvosi bizonyítvánnyal, akkor a terhesség időszakára kitolódik a határidő. Vagyis, ha a család 1 gyermeket vállalt, de csak épp az időszak végén fogant meg a gyermek, akkor sem kell visszafizetni a támogatást, ha a 4 év lejáratakor a magzat már betölti a 12. hetet.

Mikor számít teljesítettnek a vállalás?

Nyilvánvaló, hogy a gyermek születése már ezt jelenti, viszont azt ne feledjük, hogy csak akkor nem kell tenni semmit, ha családtámogatást igényelünk. Ekkor ugyanis a kincstár értesíteni fogja automatikusan a bankot, hogy megszületett a gyermek.

De a korábbiak fényében elfogadottnak tekintik a vállalást, ha bizonyos korú (legalább 12. hetét betöltött) magzatról van szó, vagy esetlegesen örökbefogadás történt. Akkor is elfogadottnak kell tekinteni a gyermekvállalást, ha sajnálatosan a gyermek halva születik. Ettől függetlenül persze egészséges gyermeknek még adhatnak életet a szülők, de a feltételeknek való megfeleléskor az elhunyt magzatot is elismerik.

A következő kalkulátor segítségével ellenőrizheti, hogy megfelel-e a CSOK feltételeinek!

Mi történik, ha nincs meg a kellő számú gyermek?

A fiatal házaspárok esetén az állami kedvezmény a megelőlegezett bizalom miatt már azonnal kifizetésre kerül, a megfelelést csak később vizsgálják. Ha nem születik meg az időkorlátig a kellő számú gyermek, akkor annak súlyos következménye van.

Egyrészt vissza kell fizetned a kedvezményt, amiből levonható az az összeg, ami a már megszületett gyermekekre járna. Magyarul, ha a család 3 gyermekeket vállalt, de csak kettő született meg, akkor a 10 millióból le kell vonni a két gyermekre járó 2,6 millió forintot, vagyis 7,4 millió forintot kérhetnek számon.

Másrészt, ehhez hozzácsapnak késedelmi kamatot is, aminek mértéke a Ptk.-ban szereplő késedelmi kamat (jegybanki alapkamat) mértékének ötszöröse. A jegybanki alapkamat most 0,9 százalék, vagyis jelenleg 4,5 százalékos „hitelkamattal" kell számolni. Idővel ez vélhetően szerint emelkedni fog, ugyanis az alapkamat is emelkedő pályára állhat idővel.

A határidő pedig elég szoros, a kedvezményt a kamattal együtt

60 napon belül kell visszafizetni.

Lehet részletfizetést kérni vagy esetleg mentesülni a visszafizetés alól?

Van remény, mert a szabályok szerint, ha nem sikerül elérni a vállalt gyermekszámot, akkor a járási hivatalhoz fordulhatunk. Kérhetünk halasztott visszafizetést, hiszen milliós tételek előteremtése két hónap alatt a többség számára lehetetlen. De ezen kívül a tartozásunk részleges vagy teljes elengedése is szóba jöhet.

A legfeljebb ötéves fizetési halasztás a különös méltánylást érdemlő helyzetekben fordulhat elő:

- a házastárs egyike elhunyt,

- a házastársak egyike megváltozott munkaképességű lesz, és ezért nem vállalnak gyermeket,

- a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik,

- a vállalt 2 vagy 3 gyermek közül az egyik fogyatékossággal születik,

- meddőség miatti reprodukciós eljárás nem hozott eredményt,

- a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavalt.

Alapesetben csak a késedelmi kamat megfizetését halaszthatod el, viszont a törvény kimondja azt is, hogy ha a visszafizetés a család megélhetését ellehetetleníti, akkor azt is különösen méltánylandó helyzetnek kell tekinteni.

A járási hivatal maximum 5 évre a tartozás visszafizetését elhalaszthatja, majd utána, ha kérjük, akkor a tartozást részben vagy egészben elengedheti. Ezt is csak akkor, ha jól láthatóan nem tudjuk kifizetni a tartozást.

Ebből is kitűnik, hogy érdemes többször is megfontolni a megelőlegezett csok igénybevételét, mert ha a vállalásokat nem sikerül teljesíteni, akkor akár milliós tételeket kell visszafizetni.