Katar június eleje óta blokád alatt van, a környező országok megszakították a diplomáciai kapcsolatot a közel-keleti állammal. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Bahrein most egy 13 pontos ultimátumot küldött Katarnak. Az elzárt országnak tíz napja van a követeléseket elfogadni, különben az ajánlat érvényét veszti. Katar már többször is jelezte, hogy néhány kérés elfogadhatatlan a számára, így aligha lesz egyezség. A pénzügyminiszter egyáltalán nem tart a blokádtól, Ali Saref al-Emadi szerint képesek megvédeni Katar gazdaságát. És ha ez még nem lenne elég, épp azt tervezik, hogy megveszik az American Airways tíz százalékát.

Katarral június elején megszakították a diplomáciai kapcsolatot a környező államok, és blokád alá vonták az országot. A nagy szomszéd, Szaúd-Arábia lezárta az egyetlen, Katarba vezető szárazföldi határátkelőt, míg több arab nemzet a légtér használatát is megtiltotta a Qatar Airways gépeinek. Most olyan feltételeket szabtak a blokád feloldásáért cserébe, amelyeket szinte biztos nem fog teljesíteni Katar.

Előzmények

A blokádot azért emelték az arab országok, mert szerintük Katar külföldi terrorista szervezeteket pénzel, és beavatkozik a környező nemzetek belpolitikájába. A lépés hatására Katarban kisebb pánik alakult ki, kifosztották a boltok polcait. Az ország vezetői megnyugtattak mindenkit, közlésük szerint egy évre elegendő élelmiszertartalékkal rendelkeznek. Ugyanakkor Irán már küldött segélyszállítmányt az országba, de volt olyan vállalkozó, aki teheneket reptetett az országba a tejhiány miatt.

Bahrein arra kérte a bankjait, hogy fagyasszák be a katari állampolgárok számláit, mire válaszlépésként Katar kiutasította az országban dolgozó szaúd-arábiai polgárokat. Egyes vélemények szerint akár háborúba is torkollhat a konfliktus, míg Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint Katar mindig is a terrorizmus pénzelője volt.

13 pont, 10 nap

Végül ultimátumot intéztek Katarhoz azok az arab országok, amelyek megszakították vele a kapcsolataikat.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Bahrein 13 követelésből álló listát állított össze, amelyet az öböl menti válságban közvetítő Kuvait továbbított Katarnak.

Az ultimátum 13 pontja:

Katar csökkentse minimálisra diplomácia kapcsolatait Iránnal, és zárja be ottani diplomáciai misszióit, továbbá utasítsa ki az országból az iráni Forradalmi Gárda embereit, szakítson meg mindenfajta katonai együttműködést Teheránnal. Kizárólag olyan kereskedelmet és üzleti tevékenységet engedélyezzen Iránnal, amely összeegyeztethető az Egyesült Államok, illetve a nemzetközi közösség szankcióival. Katar szakítson meg minden kapcsolatot a Muzulmán Testvériség nevű iszlamista pánarab mozgalommal, a Hezbollah libanoni síita szélsőséges csoporttal, az al-Kaida és az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezettel, és minősítse őket terrorista csoportoknak. Katar zárja be az iszlamista eszmék terjesztésével vádolt al-Dzsazíra hírtelevíziót és kirendeltségeit. Katar emellett számolja fel az általa pénzelt Arabi21, a Rassd, az al-Arabi, al-Dzsadid és a Middle East Eye hírtévét vagy hírportált. Haladéktalanul meg kell szüntetni a török katonai jelenlétet Katarban, és mindennemű katonai együttműködést Törökországgal Kataron belül. Katar vessen véget az olyan emberek, csoportok vagy szervezetek pénzügyi támogatásának, amelyeket ezek az arab országok, az Egyesült Államok és más államok terroristának minősítettek. Katar adja ki a Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyiptom és a Bahrein által körözött terroristákat, fagyassza be a vagyonukat, és szolgáltasson róluk részletes információkat. Katar vessen véget a beavatkozásnak az arab országok belügyeikbe, ne adjon állampolgárságot a hatóságaik által körözött állampolgároknak, vagy fossza meg őket a katari állampolgárságtól. Katarnak meg kell szüntetnie mindenfajta kapcsolatot a listát összeállító országok politikai ellenzékével, információkat kell szolgáltatnia róluk. Katarnak egy közösen meghatározott összeget kell kifizetnie jóvátétel vagy kártérítés gyanánt az elmúlt évek politikája által okozott emberi veszteségek és pénzügyi károk miatt. Katarnak fel kell sorakoznia a többi öbölbeli vagy arab ország mellé katonailag, politikailag, szociálisan és gazdaságilag. Katarnak a követelések végrehajtására tíz napja van, különben az ajánlat érvényét veszti. A blokádot hirdető országok nem részletezik, hogy mi lesz akkor, ha Katar nem teljesíti a feltételeket. Katarnak bele kell egyeznie, hogy a következő egy évben havonta, az azt követő esztendőben negyedévenként, majd tíz éven át évente ellenőrzik, hogy Doha eleget tesz-e a követeléseknek.

Katarban egyelőre nem reagáltak a követelésekre, de kormányilletékesek felhívták a figyelmet arra, hogy a lista olyan dolgokat tartalmaz, amelyeket

Doha már korábban határozottan elutasított.

Fikri Isik török védelmi miniszter rögtön reagált, és jelezte, hogy Ankara nem tervezi felülvizsgálni katonai jelenlétét Katarban.

Katar: Meg tudjuk védeni magunkat

Ali Saref al-Emadi, Katar pénzügyminisztere továbbra is azt mondja, hogy az országot különösebben nem zavarja a blokád, hiszen rengeteg tartalékkal rendelkeznek, több jelentős külföldi gazdasági partnerük is van, így nincs miért aggódni.

A CNBC-nek adott interjúban a miniszter elmondta, hogy ha Katar veszít egy dollárt, akkor a környező országok is veszíteni fognak ugyanannyit.

Al-Emadi szerint az élet változatlanul zajlik az országban, óriási vagyonnal rendelkeznek, szóval tudják kezelni a helyzetet.

Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy megvédjük a valutánkat és a gazdaságunkat - tette hozzá Ali Saref al-Emadi.

A pénzügyminiszter állítása szerint az ország jelesen vizsgázik pénzügyi stabilitásból, ami annak is köszönhető, hogy az ország GDP-jének 250 százalékának megfelelő eszközük van külföldön. Ráadásul a Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és a Bahreinnel folytatott kereskedelmük mindössze az exportjuk 8 százalékát teszi ki, ami magába foglalja a gázszállítást.

A miniszter kitért a sokkal fontosabb importra is, állítása szerint

ezekből az országokból pusztán a teljes behozatal 15 százaléka érkezik. Al-Emadi elismerte, hogy az élelmiszer-ellátás jelentős része jött a blokád túloldaláról.

Ezt a problémát hajók és repülők segítségével próbálják megoldani, Doha rendelkezik a régió egyik legnagyobb kikötőjével (ahol évente 5-7 millió konténert mozgatnak meg), illetve a világ egyik legnagyobb repterével is.

A vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Katar a világ 18. legversenyképesebb országa, és a visszaminősítés ellenére is még mindig kifejezetten befektetésre ajánlott. A pénzügyminiszter a miatt sem aggódik, hogy elszállna az infláció a megnövekedett költségek miatt.

Az áremelkedés tavaly mindössze 2,7 százalékos volt, a következő két évben 2,8 és 3 százalék közötti drágulást várnak.

Katart nem zavarja sem a blokád, sem a brexit

Korábban arról számoltunk be, hogy az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból különösebben nem zavarja a közel-keleti államot, amely a brexit ellenére 5 milliárd fontos beruházási csomagot jelentett be az országban.

Ezek jelentős része Londonban történik, az ingatlanok mellett a kutatás-fejlesztésben és a közlekedésben is látnak fantáziát. Katarnak már most is jelentős vagyona van az Egyesült Királyságban,

ennek nagyságát 35-40 milliárd fontra becsülik.

Ráadásul a közel-keleti állam a blokád ideje alatt sem áll le, a BBC szerint Katar 10 százalékos részesedést akar szerezni az American Airlines légitársaságban.

Az üzlet nagysága 808 millió dollár lehet.

A katari légitársaság azt írta egy közleményében, hogy nem fog az American Airlines részvényeinek 4,75 százalékánál nagyobb részt vásárolni az amerikaiak beleegyezése nélkül.

A Qatar Airlines korábban már megvett 20 százalékot az IAG csoportból, ez a vállalat birtokolja a British Airwayst és az Iberiát is.