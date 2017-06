Magyar csokisiker, katari ultimátum és egy milliomos tinédzser

A magyar gazdaságban több jó dolog is történt a héten: kiderült, hogy a magyarok átlagfizetése először lépte át a 300 ezer forintos határt, míg a jegybank növekedési hitelprogramjának összesen 20 ezer munkahely köszönhető. Bajban van azonban Katar, amely egyfelől OPEC-tagországként is szenved az olajtúlkínálat miatt, másfelől a szomszédos országok ultimátumot küldtek neki. Emellett beszámolunk egy magyar csokisikerről is, valamint egy amerikai tinédzserről, aki okosan fektette be nagymamájától kapott zsebpénzét. Heti gazdasági összefoglaló.

Emelkedő fizetések, stabil alapkamat

A Központi Statisztikai Hivatal legújabb jelentéséből kiderül, hogy 2017 áprilisában először emelkedett a magyar átlagfizetés bruttó 300 ezer forint fölé. A 303 ezer forintos átlag 14,6 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi adat. Ez nettó 201 500 forintot jelent, ami kedvezményekkel 209 ezer forint is lehet.

Külön jó hír, hogy mivel az infláció alacsony (2,5 százalék), ezért a reálkereset 9,2 százalékkal emelkedett. A héten a jegybank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton, az irányadó ráta továbbra is 0,9 százalék.

Bajban az OPEC, túl olcsó az olaj

Óriási a tanácstalanság az OPEC-tagországok körében, mert lépéskényszerbe kerültek a tartósan alacsony olajárfolyam miatt. A kartell tagjai korábban hiába egyeztek meg abban, hogy 2018 márciusáig meghosszabbítják a kitermelési kvótát, a piacon uralkodó túlkínálat nem csökkent. Emiatt az olaj hordónkénti árfolyama idén 45 dollár alá esett a héten.

A megoldás az lehet, hogy a jelenleg érvényben lévő 1,8 millió hordós napi visszavágást megemelik 2,5 millió hordóra. Ha nem történik semmi, akkor a nyersanyag árfolyama tovább zuhanhat. Ami azonban rossz hír az olajkitermelőknek, az jó hír a járműtulajdonosoknak, ugyanis a benzin literenkénti átlagra 334, míg a gázolajé 333 forintra csökkent.

Erre költöttek Matolcsyék 2800 milliárdot

A Magyar Nemzeti Bank négy éve indította el az NHP-ként ismert hitelprogramját, amelynek keretében a magyar vállalkozásokat kívánta segíteni a jegybank. A 2800 milliárdos összeget az MNB több körben osztotta ki, és közel 40 ezer cég jutott kedvező kamatozású hitelhez.

A Növekedési Hitelprogram olyannyira sikeresnek nevezhető, hogy az elmúlt négy év 11 százalékos magyar gazdasági bővüléséhez két százalékkal járult hozzá. A program a jegybank számításai szerint 20 ezer új munkahelyet teremtett.

Mi lesz így Katarral?

Katart embargó alá helyezték a szomszédos államok, amelyek most egy 13 pontból álló követeléslistát állítottak össze. Az országnak az ultimátum szerint többek között meg kéne szakítania a kapcsolatait a terrorszervezetekkel, Iránnal, valamint az al-Dzsazirát is be kellene zárnia.

Katar azonban nem hátrál, a pénzügyminiszter szerint minden eszközük megvan ahhoz, hogy megvédjék az ország gazdaságát. Ali Sharif al-Emadi szerint csak az ország importjának 15 százaléka érkezik a blokádot állító országokból, így nem aggódnak. Ráadásul Katarnak jelentős vagyona van külföldön, most épp az American Airlinesban szeretnének 10 százalékos részesedést vásárolni.

Egyre népszerűbb a Balaton, minden második magyar nyaral

A Bankráció legfrissebb felméréséből kiderül, hogy egyre nagyobb a kereslet a balatoni ingatlanok iránt. A legtöbben a 10 és 20 millió forint közötti ingatlanok iránt érdeklődnek. A legnépszerűbb Siófok, aztán következik Balatonfüred és Balatonalmádi.

A GfK piackutató szerint idén a magyarok fele megy valahová nyaralni. Függetlenül attól, hogy az úti cél belföld vagy külföld, a vizes helyek a népszerűek. A belföldön nyaralók 46 százaléka a Balatont választja, míg a külföldi célpontok közül Horvátország a favorit.

Tinédzserből milliomos

Erik Finman 12 éves volt, amikor a nagymamájától kapott ajándékba 1000 dollárt. A fiú akkor a frissen jött vagyont nem játékokra és édességre költötte, hanem 12 dolláros bitcoint vásárolt rajta. A virtuális pénztől megszabadult, amikor az árfolyam elérte az 1200 dollárt.

Később újra lehetősége nyílt kriptovalutát vásárolni, 200 dolláros árfolyamon szállt újra be, jelenleg 403 bitcoinja van. A jelenleg 18 éves tinédzser vagyona a jó befektetésnek köszönhetően mára átlépte az egymillió dolláros határt.

800 milliós magyar csoki-siker

Gyönyörű tábla csokoládékat árul a chocoMe, gyümölcsök, virágszirmok és fűszerek díszítik a csokikat. Az édesség már 39 nemzetközi díjat nyert, az óvatos egyszemélyes üzlet mára 800 milliós biznisszé nőtte ki magát.

Az alapító-tulajdonos, Mészáros Gábor az Origónak nyilatkozott, és elmondta, hogy Belgiumban és más országokban is tanulta a szakmát. A hét éve működő vállalkozás ennyi idő alatt 100 különböző féle csokit állított elő, és az üzemük jelenleg 1000 négyzetméteren működik.

A világ legdrágább parkolója

Az ingatlanpiac szinte az egész világon megőrült, aminek köszönhetően nemcsak a lakások és albérletek árai szálltak el, hanem a parkolók költsége is. Hongkongban megdőlt az aktuális világrekord, egy üzletember 664 ezer dollárt fizetett egyetlen helyért.

Ez az összeg átszámolva 183 millió forintnak felel meg. A korábbi rekorder is Hongkongban volt, de több amerikai város (Boston, New York) is szerepel az első ötben. Bár néhány helyen már kínálnak egymillió dolláros helyeket is, ezek még nem keltek el.