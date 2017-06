Hogyan tartsuk meg a jó munkaerőt?

Jó munkaerőt találni, és azt meg is tartani, de hogyan? Ez most a nagy kérdés sok vállalkozásnál. Mindegy, hogy egy-két alkalmazottunk van, vagy több tucatnyi embert foglalkoztatunk, megéri stratégiát kialakítani megtartásuk érdekében.

A legfontosabb az alkalmazottak számára egy munkahelyen, hogy az stabil és megbízható legyen. Ebben benne van az is, hogy a vállalkozás ne egyik adóbírságból zuhanjon a másikba, s az is, hogy a fizetések rendben megérkezzenek, az alkalmazott be legyen jelentve. A pénz sem utolsó szempont, az is a megbízhatóság körébe tartozik, hogy a cég ki tudja gazdálkodni azt a bért, amit az adott szektorban fizetni szoktak.

A pénzen túl

Ez ugyanakkor nem minden. A bérezésnél maradva

egy jól összeállított cafetéria növeli a dolgozók elégedettségét. Persze csak akkor, ha ez a juttatás valóban béren kívüli juttatás, nem pedig a bérterheket akarjuk lefaragni azzal, hogy a fizetés egy részét utalványban adjuk. Utóbbi meglehetősen kontraproduktív lehet. A juttatásokat ha csak lehet, csomagban adjuk, vagyis az alkalmazottnak legyen lehetősége arra, hogy maga válassza ki, milyen cafetériát szeretne – erre ugyanakkor a kicsi, néhány alkalmazottal működő cégeknek nem érdemes extra időt és erőforrást fordítani. Esetükben előzetes körkérdést lehet végezni, rákérdezve, ki minek örülnek jobban.

Nagyon sokat dob egy munkahely népszerűségén a rugalmas munkaidő. Egy boltot persze nem lehet akármikor kinyitni, de számos olyan munkaterület van, ahol valójában felesleges görcsösen ragaszkodni a nyolctól fél ötig tartó munkaidőhöz. Az adminisztrációs munkákat, háttérfeladatokat rugalmasabb munkarendben is el lehet végezni, így például a kisgyerekesek sokkal kényelmesebben vihetik a csemetéiket óvodába, iskolába – vagy hozhatják el őket onnan.

Érdemes megfontolni – különösen a szülés után visszatérő nők esetében – a részmunkaidős foglalkoztatást is. Egy ilyen ajánlattal nyerő lehet a munkaadó, hiszen sok nőnek komoly nehézséget okoz a kötött, nyolcórás munkahely és a gyereknevelés összehangolása.

Egy lépést előre

Arra is érdemes figyelni, hogy a nyolcórás munkatársak se legyenek túlterhelve. Nyáron a Balatonon magától értetődik a hajtás a vendéglátásban, de nem lehet elvárni a folyamatos túlórázást és rendelkezésre állást. Erre nem érdemes építeni, mert az ilyen munkakörökben csak elégedetlen alkalmazottunk lesz.

Ha csak lehetséges, az alkalmazottak számára

biztosítsunk előre lépési lehetőséget. Ez lehet előléptetés, karrierépítés, de lehet képzés is. Elsősorban a munkához kapcsolódó szakmai képzések jönnek itt szóba – de akár a diploma megszerzéséhez is hozzá járulhat a munkaadó. A tandíj átvállalásával és tanulmányi szerződés kötésével ráadásul több évre el is köteleződik az alkalmazott.

A legkisebb cégek számára is adott a lehetőség, hogy az alkalmazottakat maguk mellé állítsák. Kevesen tartják fontosnak, pedig nagyon is számít a visszajelzés, ezen belül is a pozitív visszajelzés. Ha a munkavállalónk csak negatív kritikát kap, ha mindig mindenért le van teremtve, akkor ne lepődjünk meg, ha azonnal le fog lépni, amint csak teheti, és semmifajta lojalitás nem alakul ki benne a cég iránt.

Évi egy szemüveg

Nem feltétlenül kerül sokba, de komoly hozzáadott értéket teremt, ha gondoskodunk az alkalmazottaink szűrővizsgálatairól. Aki monitor előtt ül, azt évente küldjük szemvizsgálatra, ha szemüveget kap, legalább a lencséket fizessük ki! Ez havi szintre lebontva nem jelent kigazdálkodhatatlan költséget, de sokat jelent, ha az alkalmazott a munkavégzés miatti egészségkárosodást nem maga kell fizesse. Más munkaköröknél is érdemes évi egy hasonló szűrést finanszírozni, különösen igaz ez a sofőrök, nehéz fizikai vagy precíziós munkát végzők esetében.

Akár egyetlen alkalmazott esetében is

érdemes szánni valamennyit a megfelelő infrastruktúra kialakítására. Lehet ez egy kávégép hadrendbe állítása, egy kiskonyha berendezése vagy ásványvíz folyamatos biztosítása. A lényeg, hogy a munkavállalót becsüljük meg, és ezt mutassuk is ki. Akár úgy, hogy kikérjük a véleményét: kóstolja meg a legújabb süteményeket a cukrászatban, mondja meg, szerinte milyen színű legyen a fal a felújítás után.