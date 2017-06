Több milliós kérdés: merre találhatók a Hő-szigetek?

A hőszigetek lakossága szenved, és a helyzetük várhatóan egyre súlyosabb lesz az évek múltával. A forróság hosszú távon nemcsak egészségügyi állapotukat befolyásolja, de ingatlanjaikra is veszélyt jelent. Helyzetük javításához az állam is biztosít anyagi támogatását.

Az egyre terebélyesedő városokban a zöldövezetek csökkenésével már az 1800-as évek óta léteznek olyan területek, ahol a hőmérséklet nyáron tartósan megnő. A burkolt felületek a napsütés hatására sokkal jobban felmelegednek, mint a körülötte lévő terület.

Ráadásul a gondot tetézi, hogy az éjjel kibocsájtják magukból a bezárt hőt, így nem hagynak lehetőséget a terek visszahűlésére.

Ez a jelenség hozza a létre a hőszigeteket, a válasz tehát a milliós kérdésre megvan. De mitől is milliós a kérdés?

Klímaberendezés, árnyékolás vagy hőszigetelés?

A terek, lakások hűtésére több lehetőség is adódik. Az egyik a klímaberendezések használata. Piaci statisztikák szerint az idehaza értékesített eszközök kétharmada 2-3 kW, egyharmada 5-7 kW teljesítményű. Utóbbiak ára 3-400 ezer forint, erre jön még a beszerelési költség, valamint az üzemeltetés nem elhanyagolható mértékű kiadása. Akár az ötödével is magasabb lehet a háztartás energiafogyasztása a klíma miatt – szakértők szerint négyszer annyi energia kell egy lakás hűtéséhez, mint a fűtéséhez –, ami mellett a karbantartásra, tisztításra is költeni kell. A szén-dioxid-kibocsátást is növelő megoldás ráadásul erősen melegíti a környezetét, ezzel növelve a hősziget hatását.

Mediterrán spaletták

A mediterrán országok vastag, meszelt falú, pergolás-spalettás házai nem véletlenül képezik részét a látképnek. A helyi népi építészetben számtalan példa akad a szigeteletlen fa és a nehézszerkezet kombinálására, az ott élők évezredek óta ezekkel a megoldásokkal védekeznek a nyári hőség ellen.

A hőszigetek jelenlegi lakosai számára

a legjobb megoldás az árnyékolás és a szellőztetés, hiszen a meleg a nagy üvegfelületeken keresztül támad leginkább.

A vastag falak mellett segítséget jelenthet a korszerű hőszigetelés is, mely az épület-korszerűsítési munkálatok között is az egyik legnépszerűbb forma,

- mondja az OTP Lakástakarék vezérigazgató-helyettese. Köntös Péter szerint a legtöbben a téli hideg beállta előtt gondolnak csak hőszigetelési munkálatokra, de a klímaváltozás okán erősödő nyári felmelegedések miatt egyre gyakoribb, hogy a forróság ösztönzi a tulajdonosokat a lakástakarék ilyen célú felhasználására. És bár elsősorban ebben a kellemes téli-nyári hőérzet a legvonzóbb tényező, de a korszerűsítők hamar megérzik a kedvezőbb fenntartási költségeket, és a szigetelés okozta értéknövekedés kedvező hatásait is.