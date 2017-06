Komoly recessziós aggodalmakat fogalmazott meg befolyásos brit bankárok egy csoportja. Kína és más feltörekvő országok gazdasága szerintük olyan jeleket mutat, mint amilyenek az USA-ban és az Egyesült Királyságban jelentkeztek a 2007-2008-as válság előtt. A rohamléptékű fejlődés ára a súlyos eladósodás, amely összeomlással fenyegeti az érintett országokat és azok hitelezőit is.

Új recessziós veszélyekre figyelmezteti a világgazdaságot a Bank of International Settlements (BIS), azaz a meghatározó európai államok központi- illetve jegybankjainak nemzetközi illetékességű társulása. A BIS a szakmai háttértámogatás mellett banki szolgáltatásokat is nyújt, de kizárólag a központi bankok és nemzetközi pénzügyi szervezetek részére.

Bankáraik most komolyan aggódnak: úgy látják,

Kína és más államok gazdasága lufiként pukkanhat ki. Claudio Borio, a BIS monetáris és gazdasági részlegének vezetője úgy véli, „mire a folyamat lezajlik, egy félresikerült pénzügyi felívelésre fog hasonlítani a helyzet." Ilyet már látott a világ: a tíz éve kitört válságból azóta sem sikerült teljesen kilábalni.

Adósságszolgálat, alacsony kamatok, protekcionizmus

A szakértők szerint több tényező ad okot komoly aggodalomra. Jelentős részük Kínánál és más feltörekvő országoknál jelentkezik, és ha nem történik fordulat, akkor ezek láncolata igen gyorsan olyan helyzetet idéz elő a globális gazdaságban, mint alig tíz éve az Egyesült Államokból indult válság. Elemzők úgy vélik, hogy Kína nemrégiben még csodált, szédületes iramú fejlődése mögött valójában nincs számottevő erő. Már az adósságszolgálat is egyre nagyobb terheket ró a kínai gazdaságra:

2007 óta a kínai vállalatok adósságállománya megduplázódott, jelenleg a GDP 166 százalékánál tart, míg a háztartások összesítve a GDP 44 százalékával tartoznak.

Májusban a Moody's hitelminősítő 1989 óta először rontott Kína besorolásán. Ezt azt eredményezi, hogy Peking csak jelentős többletköltséggel juthat újabb külső finanszírozáshoz.

Kínában a növekedésnél csak az eladósodás gyorsabb, ami egyértelmű figyelmeztetés kell hogy legyen a kínai bankrendszernek – emeli ki a BIS.

A jegybankoknak, illetve az államok központi pénzügyi szervezeteinek megoldást kell találniuk az infláció jelentette gazdasági nyomásra is. Ennek első lépése az alapkamat emelése lehet, ez azonban inkább kényszerű döntés: a kamatok évek óta alacsony szinten állnak, a meginduló infláció azonban kiválthatja ezt a lépést is. A gazdasági növekedés beindítása, vagy fönntartása így végső soron csak újabb ráfordításokkal lehetséges.

A mostani előrejelzések szerint a kialakult helyzet számos hasonló vonást mutat a tíz évvel korábbi amerikai és brit állapotokkal: a túlpörgetett gazdaság önmagába fog omlani.Most azonban vannak más veszélyek is: ilyen például a világgazdasági érdekeket és összefonódásokat gyakran figyelmen kívül hagyó jelenlegi amerikai gazdaságpolitika.

Elvesztettünk egy évtizedet

A világ gazdasága még mindig nem lábalt ki teljesen sem a korábbi pénzügyi, sem az eurót ért krízisből. A világ meghatározó gazdasági szereplő közül különösen a britek aggódnak: Mark Carney, a Bank of England első embere – aki a BIS-ben is tevékenykedő gazdasági szakember –, britként is aggódott a jövő miatt. Úgy véli,

a brexit következtében a szigetországra összességében rosszabb anyagi körülmények várnak, mintha uniós tagok maradtak volna.

A britek úgy vélik: a mögöttünk hagyott időszak az „elvesztegetett évtized" időszaka volt, mind a termelékenység, mind a bérek tekintetében és félő, hogy a világgazdaságban most mutatkozó jelek valóban a nem is olyan régen történt válság visszatérését vetítik előre.