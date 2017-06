Megújította az országban elsőként bevezetett VideóBank rendszerét és alkalmassá tette a videó-

chat-en keresztüli ügyfélazonosítás lebonyolítására a GRÁNIT Bank. Az új technológia zártkörű tesztelése folyamatban van, reagált megkeresésünkre a bank. Éles indítása az ügyfelek

elektronikus azonosítását részletesen szabályozó jegybanki rendelet hatályba lépését követően

várható. Az MNB a rendelet egyeztetési folyamatába bevonta a Magyar Bankszövetséget, és a

végleges szabályozást a GRÁNIT Bank információja szerint a bankrendszer véleményét

figyelembe véve alakítja ki.

Az elektronikus csatornán lebonyolítható ügyfélazonosítást megengedő, mától hatályos törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról várhatóan nemcsak a XXI. századi digitális bankolás előtt nyitja meg az utat, de valóban lehetővé válik, hogy a számlanyitás miatt sem kell többé a fiókba járni.

„A banki ügyfelek 92 százaléka örömmel fogadná, ha úgy nyithatná meg bankszámláját otthonról, hogy közben a személyes ügyintézésről sem kell lemondania és 73 százalékuk szerint nagymértékben elősegítené a bankváltást, ha az új bankszámláért be sem kell menniük a fiókba" – hangsúlyozta a GRÁNIT Bank közleménye a bank felmérése alapján.

A GRÁNIT Bank internetes kérdőívére beérkezett csaknem 1400 válasz alapján az ügyfelek 79 százaléka kipróbálna egy új bankot, ha nincs számlavezetési díj és a bankkártya az első évben ingyenes, 84 százalékuk pedig inkább otthonról online nyitna bankszámlát, mint egy bankfiókban vagy egy előre egyeztetett helyszínen, vállalva az esetleges kiszállási díjat is.

A felmérés is bizonyítja, hogy a technológiai fejlődés felgyorsulása és az okoseszközök rapid terjedése révén változnak a bankolási szokások, ami nagy kihívás elé állítja az egész bankrendszert. "A technológiai változásból adódó lehetőségek biztosítása folyamatos innovációra készteti a GRÁNIT Bankot, ennek keretében került sor a 2012-ben – az országban elsőként bevezetett – Videóbank szolgáltatás technológiai megújítására és arra, hogy a csatornát a bank műszakilag alkalmassá tette a várhatóan nemsokára elinduló videós ügyfélazonosításra is" – fogalmazott a közlemény.