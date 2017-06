Új meggyfajta válthatja ki napi C-vitamin bevitelünket

A teljes napi C-vitamin bevitelünket kiválthatjuk egy nemrég bemutatott magyar meggyfajtával, a Pipacs 1-el. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Zrt. által nemesített fajta igazi superfood: különösen magas antioxidáns- és melatonin tartalma mellett vitamin-összetételével is kiemelkedik.

A 80-as években nemesített fajtát nemrégiben kezdték el újra vizsgálni különleges flavonoidtartalma, a normál meggyekétől eltérő érési ciklusa miatt, és új lehetőségek merültek fel élelmiszeripari felhasználhatósága szempontjából. Sikeres piaci bevezetés esetén pedig néhány éven belül már széles körben is kapható lesz a savanykás ízű gyóümölcs, amelyiknek

kiemelkedően magas az antioxidáns és a melatonin tartalma, tehát különlegesség lehet a nálunk is egyre népszerűbb superfoodok között.

Superfood

Superfoodnak az olyan élelmiszereket nevezzük, amelyeknek kiemelkedően magas a beltartalmi értékük: gazdagok vitaminokban, ásványi anyagokban, így jótékonyan hatnak a szervezet egészséges működésére. Népszerű superfood például a chia mag, a legtöbb bogyós gyümölcs, a kurkuma, de a zöld tea és bizonyos gyökerekből készült porok is. A Pipacs 1 a csonthéjas és bogyós gyümölcsök közül is kitűnik: antioxidáns tartalma a legtöbb gyümölcsét meghaladja.

„A nemesítés egy hosszadalmas folyamat, nem lehet egyik napról a másikra új fajtákkal megjelenni. 10-15 év kell magához a fejlesztéshez és további 10-15 az eredmények elismertetéséhez. Ekkor kezdődhet csak a piaci bevezetés, vagyis a kutatók munkája csak hosszú évek múlva terem csak valódi gyümölcsöt" – mondta Kasztovszky Zoltán, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Kozmetikai szerekbe is kerülhet

A fajta szüretje a napokban zajlik az MKSZN telephelyein. A több évtizedes nemesítés során kialakított Pipacs 1 piaci bevezetése most kezdődött el, néhány éven belül akár már a hazai boltokban is találkozhatunk a magyar csodagyümölccsel. A Pipacs 1 ráadásul nem csupán superfood, magas melatonin tartalmának köszönhetően kozmetikai szerek alapanyaga is lehet.