Terjeszkedne az USA-ban a Qatar Airways

A világ legjobb légitársaságának minősített Qatar Airways a politikai blokád ellenére mindenképp szeretné megvásárolni az American Airlines 10 százalékos tulajdonrészét, kérdés, hogy a jelenlegi feszült helyzetben milyen választ kap az ajánlatára. Ebben az esetben ugyanis nyilvánvalóan nem az üzleti megfontolások döntenek majd, mert az USA-nak a stratégiai döntéssel állást kell foglalni valaki mellett az arab-öbölbeli bonyolult válsághelyzetben. Márpedig ezt leginkább elkerülné.

Döntő jelentőségűvé vált, hogy a világ legjobb légitársaságának nemrég megválasztott Qatar Airways megvásárolhatja-e a vele meglehetősen rossz viszonyt ápoló American Airlines 10 százalékát.

A vételi szándékot két héttel azt követően jelentette be a Qatar Airways, hogy több arab állam megszakította Katarral a kapcsolatot, és a gázban és olajban gazdag kis országot pillanatok alatt elszigetelték.

Szaúd-Arábia ráadásul nem csak Katar egyetlen földi határátkelőjét zárta le, hanem a légterét is, akárcsak az Egyesült Arab Emírsége és Bahrein. A nehéz helyzetbe került Qatar Airways azonban gyorsan átrendezte sorait, és más útvonalak és más célállomások beiktatásával igyekszik túlélni a válságot.

Ha figyelmen kívül hagynánk KAtar szorongatott helyzetét, az adásvétel nem bírna ekkora jelentőséggel, a Qatar Airways ugyanis korábban más légitársaságba, így például a British Airways-be is beszállt. Most azonban a helyzet többszörösen is csavaros. A blokád bejelentése óta Donald Trump amerikai elnök Katar elszigetelését támogató Twitter-üzenetet közölt, ugyanakkor a két ország nemrég aláírt egy 12 milliárd dolláros szerződést, miszerint Katar vadászgépeket vásárol az USA-tól.

A Bloombergen ma megjelent elemzés szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az American és a Qatar Airways között már régóta kifejezetten feszült a viszony.

Több amerikai légitársaság hivatalosan is nehezményezte, hogy az Arab-öböl három vezető légitársasága (a Qatar Airways, az Alitaliában is tulajdonos Etihad, valamint az Emirates) több milliárd dolláros állami támogatást kapott, amelynek segítségével alacsony árakat biztosítanak.

Ezekkel az árakkal nem tud versenyezni több amerikai légitársaság, köztük az American Airlines sem, vagy ha mégis, jelentős árbevételtől esnek el. Az amerikaiak az Open Skies megállapodásra hivatkoznak, amely elvileg nem teszi lehetővé az állami támogatásokat, épp a versenytorzító hatásuk miatt. Márpedig 10 százalékos tulajdonrésszel a Qatar Airways bekerülne az igazgatótanácsba is, és ugyanannyi részvénye lenne, mint például Warren Buffett befektetési alapjának.

Másik fontos tényező az ügyben, hogy a rengeteg utast veszítő Americannek valójában igenis szüksége lenne külső tőkebevonásra annak érdekében, hogy a versenyképessége emeléséért fejleszthessen.

A Bloomberg cikke kiemeli, hogy a Qatar Airways vételi szándékának bejelentése után hirtelen emelkedett az American Airlines részvényeinek árfolyama, az ügyletet övező bizonytalanságok miatt azonban fokozatosan veszít értékéből a légitársaság. A befektetés egyébként nem tűnik ésszerűtlennek, de

csak hosszú távon érheti meg a Qatar Airwaysnek a beruházás, éppen ezért nyert jelentőséget a vételi ajánlat időzítése.

Az elemzés kiemeli, hogy az American Airlines részvényeinek árfolyama az S and P légitársaságokat tömörtő indexe alatt van, tehát a későbbi felértékelődésnek elvileg jó az esélye. Már csak azért is, mert az S and P közlekedési vállalatokat magában foglaló indexe is jóval megelőzi a légitársaságokét, akárcsak az ipari index, illetve az S and P 500. A döntés tehát leginkább politikai színezetű lesz, és az American Airways lett a jelenlegi helyzetben könnyen az amerikai-katari kapcsolatok lakmuszpapírjává válhat.