Erre figyeljen, ha külföldön bankkártyával fizet

Idén is sokan indulnak külföldre nyaralni és ezzel együtt évről évre növekszik a külföldi bankkártya-használat. Ahhoz, hogy nyaralásunk valóban gondtalan legyen, a Sberbank szakértői összegyűjtöttek 5+1 tippet, amire nem árt odafigyelni a külföldi „kártyázás" során.

Ellenőrizzük indulás előtt

Kezdjük egy nagyon általános, mégis rendszeresen előforduló hibával, ez pedig

a bankkártya lejárati ideje. A bankkártyán jól látható helyen hh/éé formátumban tüntetik fel a plasztik érvényességi idejét. Egyszerű példával élve: a 11/17 azt jelenti, hogy bankkártyánk 2017. november 30-ig használható. Erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ezért indulás előtt mindig ellenőrizzük a lejárati dátumot. A Sberbank szakértői arra is felhívták a figyelmet: ha a nyaralást megelőzően kaptuk kézhez új bankkártyánkat, akkor azt még indulás előtt, itthon aktiváljuk.

Időben állítsuk be a limitet

Amennyiben külföldi nyaralásunk során kártyával tervezünk fizetni, mindenképpen ellenőrizzük, szükség esetén pedig módosítsuk a kártyánkhoz beállított vásárlási limitet. A legtöbb hitelintézetnél ez ma már mobiltelefonos applikáción keresztül is megtehető.

Biztonság mindenek előtt!

Éljünk az SMS-kontroll adta lehetőséggel külföldön is: így pénzmozgásainkról a vásárlást követően azonnal értesülünk. Jegyezzük fel bankunk külföldről is hívható ügyfélszolgálati számát mobilunkba! Ha a nyaralás során bármilyen problémánk adódna, vagy ellopnák kártyánkat, azonnal tudunk intézkedni a letiltásról. És ha már tiltás: a hitelintézetek kiemelt figyelmet fordítanak a kártyás csalások kiszűrésére. Ha egy távoli, egzotikus országba készülünk, érdemes bankunknál is jelezi az úticélt. Ezzel elkerülhetjük, hogy a háttérben futó, kártyás csalásokat 24 órában figyelő rendszerek esetleg úgy értelmezzék: kártyánk illetéktelen kezekbe került.

Kártyás vásárlás: mennyi az annyi?

Nagyon fontos tudni, hogy a kártyás vásárlás külföldön is díjmentes! Ugyanakkor bizonyos országokban a kereskedőnek joga van díjat felszámolni a tranzakciók után. Érdemes tehát már indulás előtt tájékozódni, hogy a célországban milyen szabályozások érvényesek.

Felvenni vagy sem?

A külföldi ATM-használatok során extra költségek merülhetnek fel, azonban a kártyatársaságok és a bankok is hirdethetnek kedvezményes akciókat a nyári időszakokban, amikre jó, ha odafigyelünk. Így indulás előtt mindenképpen érdemes rákérdeznünk a számlavezető bankunknál arra, hogy fut-e ilyen promóció, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Azért legyen nálunk valamennyi készpénz is

Noha a bankkártya használata gyors, kényelmes és legfőbbképp biztonságos módja a fizetésnek,

mindenképpen tartsunk magunknál valamennyi készpénzt is. Hiszen előfordulhat, hogy a sarki fagyizóban, vagy például a helyi tömegközlekedési eszközön is csak készpénzt fogadnak el. További biztonságérzetet nyújt az is, ha a nyaralásra nem egy, hanem több bankkártyát viszünk magunkkal – lehetőség szerint különböző kártyatársaságok által kibocsátott plasztikot.