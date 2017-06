Egy éve adták át a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új Műhelyházát a teljesen megújuló zugligeti campuson. Az önmagában is izgalmas épületet lépésről-lépésre vették birtokba a diákok, az ötvösök, a bőrösök és a textilesek mellett beköltöztek már a formatervezők és az autódizájnerek is. A MOME campusfejlesztését bemutató sorozatunkban az autós formatervezőknél jártunk, akiknek éppen a Mercedes stuttgarti dizájnközpontjának munkatársai tartottak képzést. Robert Lesnikkel, a Mercedes-Benz személyautóinak külső megjelenéséért felelős igazgatójával beszélgettünk.

Miért is van itt, mi folyik most pontosan?

A Mercedes Design és a MOME 15 éve működik együtt, én öt éve tanítom már a MOME-s diákokat. Nagyjából öthetente jön ide valamelyikünk a központból - jómagam minden második alkalommal. Minden szemeszter elején adunk egy briefet a diákoknak, ez most az Unimog volt. Ez egy - mondjuk úgy - dizájn ikon, izgalmas, jövőbeli jármű, egy univerzális eszköz kerekeken. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan tudják mindezt lefordítani a saját formanyelvükre. Azt kell mondanom, hogy sok cool dolgot láttunk-hallottunk.

Miért érdekes és izgalmas a Mercedes számára ez az együttműködés a MOME-val és miért izgalmas személy szerint önnek?

Mindenekelőtt azt hangsúlyoznám, mennyire fontos ismerni a fiatalok gondolkodását. Széleskörű az együttműködéseink vannak világszerte – akad közöttük nem egy olyan intézmény is, amelyik régebb óta foglalkozik az autók formatervezésével, mint a MOME. Mindig érdekes látni, hogyan viszonyulnak egy adott projektekhez és hogyan oldják meg a problémákat. Vannak hasonlóságok a végeredményben, de azért mindig van egy jó adag egyediség is. És ez az, ami izgalmas! Akárhogy is nézzük, végső soron ez számunkra is inspirációt jelent. Az előfordult már, hogy a diákok közül valaki nálunk kötött ki, egy éve például pont innen vettünk fel egy fiatalembert a német központunkba.

Ő tulajdonképpen megfogta a lottóötöst, nem?

Mondhatjuk így is, de azért ez egy win-win helyzet. Ő a karrierjét rögtön a Mercedesnél indíthatta el, ami azért egy elég komoly esély és nem mellesleg elég ritka is. A srác már most is olyan autókon dolgozik, amelyek hamarosan az utakon futnak majd. Nagyon boldog. Nekünk pedig pont rá volt szükségünk. Egy fiatal tehetséges, kreatív srác Magyarországról, akinek teljesen más elképzelései és meglátásai vannak, mint nekünk. Végül is az ilyen emberek teszik nagy márkává a Mercedest. A dizájncsapatunk egyébként elég nemzetközi: én Szlovéniából jöttem, de a 15 fős csapat tagjai is 10 különböző országból érkeztek közénk, most már van magyar kollégánk is. Ha most itt körbenézek a körülöttünk lévő vázlatokon, akkor olyan, mintha valami sci-fi filmből vett jeleneteket és járműveket látnánk.

Kicsit nehéz elképzelnem, hogy viszontlátnám ezeket az utakon.

Először is tisztázzuk, hogy mi most legfőképpen ara vagyunk kíváncsiak, milyen potenciál és kreativitás van ezekben a diákokban. Kreativitás - ez a kulcs. Ha valaki idejönne és azt mondaná, ó ez a terv nagyon hasonlít arra az autóra, amit múlt héten látott valahol, akkor az azt jelentené, hogy az egyik legrosszabb tervvel állunk szemben. Talán ki sem tennénk ide a falra. Őrült dolgokat szeretnénk itt látni. Különböző gondolatokat és ötleteket. Amit itt látunk, az nem kapcsolódik szorosan ahhoz, amit a dizájnközpontunkban csinálunk. Mondjuk a diákok nem is tudhatják, hogy mi is történik ott pontosan, hiszen azokon az autókon dolgozunk, amelyek 4 év múlva kerülnek piacra. Így hát nem mondhatjuk el nekik, mi zajlik nálunk. Viszont beszélünk nekik a dizájnfilozófiánkról, amelynek alapja az "érzéki tisztaság". A Mercedes tavaly a legjobb autó lett. Négy évvel korábban ez volt a cél. Hiszek benne, hogy ez az eredmény a dizájnnak is köszönhető, hiszen mindenki észrevehette, valami változott, valami történt az autóval. Az "érzéki tisztaság" egyébként hosszú ideig kizárólag belső filozófia volt, nem beszéltünk róla a külvilágnak. Visszatérve az itteni képzésre: az volt a kérésünk, hogy képzeljék el, hogyan néz majd ki az Unimog névre keresztelt Mercedes 2030-ban - az alapvető filozófiánkat figyelembe véve. Nem csak a formáról van szó, az egész koncepcióra kíváncsiak voltunk. Ma 12 ötletet láthattunk és azt kell mondanom, hogy majdnem mindegyik teljesen őrült is volt. Ami jó! Ez itt mellettünk például egy partiautó. A DJ az autó tetején áll, alatta pedig sörtartályok vannak. Ez azért nem annyira őrült ötlet. Én nem igazán hallottam erről korábban.

Tulajdonképpen a Red Bull partifurgonjai is ugyanezt a koncepciót viszik.

Igen, de azok átalakított autók, eredetileg furgonok, vagy teherautók voltak, teljesen más funkcióval. Ez viszont arról szól, hogy eleve ez a koncepció: csak és kizárólag a buli.

Ez az ötlet tényleg passzol a Mercedes filozófiájához, a luxusmárkához?

Vajon miért mi vagyunk az elsők? Azért, mert folyamatosan alakítjuk az emberek véleményét a márkával kapcsolatban. De azért a Mercedes mindig is egy luxusmárka volt. Így van, de nézzük meg azt, hogy mennyire mennek a kompakt autóink. Az A-osztály, B-osztály, CLA, GLA. 3 éve még nem is nagyon léteztek, elődeik sem voltak. Hirtelen olyanok is megjelentek a Mercedes vásárlói között, akik sokkal fiatalabbak, mint a korábbiak. Ők teljesen másként tekintenek a márkára. Nem azt mondom, hogy az itt látható ötletek mind passzolnak a Mercedeshez, de nem is ezt vártuk, nem akartuk, hogy lemásolják azt, amit mi hiszünk a Mercedesről. Arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintük milyen lehetne a Mercedes a jövőben. Ugyanakkor a Mercedes márka azért az, ami, mert meghatározzák a legdrágább, legmenőbb autói: a gyári tuningolt AMG-vonal, az S-osztály és így tovább. Szükség van a zászlóshajókra azért, hogy kísérletezgethessen az ember. Egyetértünk abban, hogy meghatározott termékekre van szükség ahhoz, hogy elérjünk egy bizonyos szintet. Ez rendben is van. Ezek kellenek ahhoz, hogy kialakuljon az imidzs. Amit itt látunk, az viszont inkább a provokációról szól. Valami olyat szeretnénk látni, amire senki sem számítana, amivel kapcsolatban elbizonytalanodnak az emberek, vagy meglepődnek, hogy ez vajon valóban illik-e a márkához. Senki sem mondta, hogy meg fogjuk építeni ezeket az autókat. Én magam olyat szeretnék látni, amit korábban még nem. Szeretnék meglepődni. Láttam már azért pár dolgot az életemben. Az interneten keresztül bárki elérhet minket. Rengetegen küldték már át az ötleteiket, portfolióikat repülő autókról meg mindenféléről. Mondok egy másik példát! Az egyik itt tanuló srác szüleinek van egy borászata. Ő saját maga, illetve az apja számára tervezett egy autót. A szőlőben ugyanis két méter széles utak vannak és ezért egyik haszonjármű sem fér ott el kényelmesen. Nyilvánvaló, hogy ez az ötlet nem passzol a Mercedes jelenlegi termékpalettájához. Ha passzolna, akkor az baj lenne. A kreativitás a kulcs: milyen formabontó megoldásokat tudsz letenni elénk az asztalra.

A mai globalizált világban, amikor nagyjából mindannyiunkat ugyanazok a hatások érik, meg lehet fogalmazni egyáltalán, hogy miben mások a magyar diákok? Miben különlegesek?

Azóta, hogy elhagytam a hazámat, Szlovéniát, rengeteg hatás ért, rengeteg emberrel találkoztam és sok-sok gondolattal. Látom azt, miben mások a koreaiak, a németek, vagy az olaszok. Látom, hogyan dolgoznak a különböző nemzetiségű hallgatók. Általában azonban azt mondhatom, hogy nagyon hasonló gondolatokkal találkozom. Éveket éltem Spanyolországban, Kaliforniában és most már Németországban is. Azt tapasztaltam, hogy nem számít merre vagy, a tanult, intellektuális közeg nagyjából ugyanúgy látja a világot. Olyat nem tudok mondani, hogy bizonyos emberek kreatívabbak, mint mások. Az viszont látszik, hogy az ázsiaiak, különösen a koreaiak nagyon nyomulósak, agresszívek. A magyarok és mások sokkal lazábbak hozzájuk képest. Van, aki a portfolióját egy egész jó vastag könyvbe szedve küldi át, amiben van vagy 25 különböző projekt, vázlatok és minden egyéb. Szinte egészen biztos vagyok benne, hogy az ilyeneket mindig ázsiaiak küldik. Úgy dolgoznak, mint a gépek és nagyon tepernek az állásokért. Hiába írod meg nekik, hogy sajnos nincs hely, 3 hónappal később küldenek egy ugyanolyan vastag kötegnyi vázlatgyűjteményt, de teljesen más ötletekkel. Minden nap 10 órát melóznak és nem állnak le sosem. Az itteniek sokkal inkább művészek. Nekik vannak nehéz napjaik, van, amikor nem jön az ihlet, pihennek inkább. Az itteniek nem olyan agresszívek.

Miért menő dolog a Mercedesnek dolgozni?

Csak azt tudom elmondani, hogy nekem személy szerint miért fontos. Gyerekkorom óta rajzolok, de már akkor sem szerettem embereket vagy a természetet rajzolni,sokkal jobban érdekeltek a gépek, a technika. Elmentem Németországba dolgozni és adódott egy lehetőség, hogy a Mercedeshez menjek, pont akkor, amikor nem voltak annyira jók. Ez volt egyúttal a vonzó is a lehetőségben. 2009-ben ugyanis elindítottunk egy projektet, ami a Ground Zero névre hallgatott. Egy évet csak azzal töltöttünk, hogy mindent újratervezzünk. Nem a korábbi szériát akartuk felfrissíteni, régi formákat visszahozni, hanem vadonatúj dolgokban gondolkodtunk. Ha valamibe úgy kerülsz bele, hogy az már megy és minden rendben van, az nagyon unalmas. Itt viszont valaminek a kezdeténél lehettem ott, valami új születésénél. Ott lehettem a cég feltámadásánál. A legelső naptól. Személyesen is kötődöm azokhoz az autókhoz, amiket ma láthatunk az utakon. Na, számomra ezért menő a Mercedesnek dolgozni.