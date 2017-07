A most szombattól, vagyis július elsejétől megkötött lakástakarék-szerződések esetén a kiutalási időszak a jelenlegi 3 hónapról 2-re csökken. A 4 lakás-takarékpénztárból 3 honlapján már megtalálhatók a július elsejétől érvényes kondíciók, amelyből kiderül, hogy az újonnan köthető termékeknél itt-ott a futamidőbe, a lakáskölcsönkamatba és az akciókba is bele-belenyúlnak.

Már tavaly október óta lehetett tudni, hogy a lakástakarékban összegyűjtött megtakarítás kiutalási ideje három hónapról kettőre csökken. Ennek következtében a takarékoskodók hamarabb jutnak hozzá a 30 százalékos állami támogatással kiegészített pénzükhöz.

Ez a változás bár nem sokkal, de kedvezően befolyásolja az ebkm (egységes betéti kamatláb mutató) értékét is:

leegyszerűsítve minél hamarabb jutunk hozzá a pénzhez, annál magasabb a lakástakarékkal elérhető hozam. Az ebkm értéke természetesen még sok más tényezőtől is függ, mint például az egyszeri és rendszeres költségek (számlanyitási, számlavezetési díj), valamint a megtakarításra fizetett betéti kamat.

Az Aegon július 1-jétől a jelenlegi két termék helyett már csak egyet fog értékesíteni, méghozzá az alacsonyabb betéti kamatlábbal. A jelenleg elérhető ajánlatai 0,5 százalék, illetve 0,1 százalék éves betéti kamattal futnak,

az új termék kamatozása 0,1 százalék lesz. Az akcióiban nem lesz jelentős változás: változatlanul az új vagy meglévő Aegon lakásbiztosítással rendelkezők, valamint az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár új vagy meglévő tagjai nyithatnak alacsonyabb számlanyitási díjú lakástakarékot.

Az Erste esetében jelenleg egy értékesített termék van, és ez így is marad. Az új termék betéti kamata nem változik, azonban a felvehető lakáskölcsön kondíciói igen. A hitel maximális futamideje rövidülni fog (ugyanannyi lesz, mint amilyen hosszú a megtakarítási idő), valamint a kamata 1 százalékkal nő. Ennek következtében magasabb lesz a lakáshitel thm értéke is, méghozzá átlagosan majdnem 2 százalékkal.

A számlanyitási díjra vonatkozó kedvezménye továbbra is érvényes lesz, azonban az Aegonhoz hasonlóan már csak a legalább 5 éves megtakarítások vehetnek részt az akcióban.

A Fundamenta Lakáskasszánál az egy hónappal rövidülő kiutalási időszakkal párhuzamosan egy hónappal hosszabb lesz a lakáskölcsön maximális futamideje, az OTP pedig még nem adott hírt az elsejétől köthető termékeiről.

Továbbra is kiemelkedő lehetőséget biztosít a lakástakarék a befizetéseink után járó 30 százalékos állami támogatásnak köszönhetően. Bármilyen lakáscélra is szeretnénk költeni, a lehető legtöbbet azzal tehetjük, ha erre szánt megtakarításunkat lakástakarékban gyűjtjük. Ha a megtakarítási időszak végén összegyűjtött pénz nem elegendő, felvehetjük a lakástakarék által kínált fix kamatozású lakáskölcsönt is, vagy egyéb banki hitellel egészíthetjük ki a pénzt.