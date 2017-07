Bár itt a nyár és a fesztiválszezon, a gazdasági világ szereplői közül sokan most sem pihennek. Megkapta minden idők legnagyobb bírságát a Google, míg Hongkongban megünnepelték a függetlenség 20. évfordulóját. Fontos határidőkből sincs hiány: a feltöltőkártyások péntekig egyeztethették adataikat, illetve alig maradt idő a régi 2000 és 5000 forintosok elköltésére. Heti gazdasági összefoglaló.

Egy hónap maradt

Már csak ebben a hónapban, azaz júliusban lehet használni a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyeket. Utána már csak az új címleteket fogadják el a boltokban, de azoknak sem kell aggódniuk, akiknek maradt a régi szériából papírpénze.

A régi 2000 és 5000 forintos bankjegyeket három évig be lehet váltani a bankokban és a postán is, de aki erről is lemarad, annak 20 éve van arra, hogy a jegybank pénztárában cselekedjen. Május végéig a 2000 forintos bankjegyeknek már 60 százaléka, az 5000 forintos bankjegyeknek pedig közel háromnegyede újakra cserélődött.

Minden idők legnagyobb bírsága

A Google óriási büntetést kapott az Európai Uniótól, mert megszegte a közösség trösztellenes szabályait. A 2,42 milliárd eurós bírságot azért kapta a cég, mert visszaélt a keresőszolgáltatások piacán szerzett előnyével, és saját kereskedelmi szolgáltatásait előrébb sorolta, mint a versenytársak szolgáltatásait.

A hét éven át tartó vizsgáltat megállapította, hogy a Google monopóliumszerűen kihasználta előnyét, amelyet végül a Shopping szolgáltatás segítségével sikerült bizonyítani. A bírság valószínűleg nem vágja földhöz a céget, hiszen csak tavaly 80 milliárd dolláros volt a bevételük, de ezek ellenére a vállalat fontolóra veszi a fellebbezés lehetőségét.

Ennyi volt

Pénteken lejárt a határidő arra, hogy a feltöltőkártyás mobilhasználók egyeztessék adataikat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóssággal. Valószínű, hogy sokan nem tettek eleget a törvény által előírt azonosításnak, három nappal a határidő előtt csak a feltöltőkártyások 60 százaléka azonosította magát.

Az ügyfelek azonosítási kötelezettségét más uniós országok is bevezették, Belgiumban csaknem 400 ezer kártyát blokkoltak emiatt.

Évfordulós ünnep Hongkongban

1997. június 30-án éjfélkor Hongkongban véget ért a 156 éves brit uralom, azaz 20 év ezelőtt a terület visszatért Kínához. Az ünnepség miatt a szigetre kilenc év után tért vissza Hszi Csin-ping kínai elnök is. Hongkong kétszer akkora, mint Budapest, viszont hét millióan lakják, és a világ egyik leggazdagabb része.

A szigetország sok értelemben független maradt Kínától. Hongkong megtartotta önálló valutáját, saját vámszabályait, míg a hongkongi tőzsde a világ egyik legfontosabb piaca. A függetlenség miatt sok kínai milliárdos használja Hongkongot pénzmosásra. Kína ötven évre szavatolta a terület autonómiáját.

Óriási különbségek a magyar lakáspiacon

A legtöbb új lakás Győr-Moson-Sopron megyében épül arányaiban a lakossághoz viszonyítva. Itt 11 új építésű lakás jut 10 ezer lakosra. Míg idén ebben a megyében 502 új lakás épült, addig Nógrád megyében mindössze 4. Ez több mint százszoros különbség.

Országos szinten 2,1 új lakás jut 10 ezer lakosra, a fővárosban ez az átlag 1,2. Budapest rossz szereplése annak köszönhető, hogy az építkezések jelentős része még nem fejeződött be.

Svédország annyira gazdag, hogy inkább tartalékol

Elkészült az új svéd gazdaság előrejelzés, amelyet szerdán tettek közzé a skandináv országban. Meglepetésre a költségvetési többlet jóval magasabb lett, mint amennyit vártak, így valamit lépnie kellett a kormánynak.

A 85 milliárd koronás, azaz 2715 milliárd forintos többletről végül úgy döntöttek Svédországban, hogy elteszik nehezebb időkre, amely az átlagos életkor és a migráció növekedése miatt következhet be. A pénzből az egészségügyet, a szociális hálót és az oktatást fejlesztik majd, ami 300 ezer nyugdíjasnak és ugyanennyi diáknak jelenthet plusz segítséget 2025-ben.

Óriási segítség a családoknak, kkv-knak

Ingyenes lesz a családok és a kkv-k számára a közműcsatlakozás, vagyis nem kell fizetniük a villany, a víz és a szennyvíz, valamint a gáz bekötéséért. Ezzel akár egy átlagos családi ház vagy üzlethelység akár egymillió forintot is megtakaríthat.

A változás július 1-jén lép életbe, de nem vonatkozik mindenkire, hanem meghatározott fogyasztási mértékig lesz díjmentes a csatlakozás: azoknak, akik legfeljebb óránként 4 köbméteres és a legfeljebb 32 amperes fogyasztásmérők beszerelését, valamint a 32 milliméter átmérőjű ivóvízvezeték és a 160 milliméter átmérőjű szennyvízvezeték bekötését kérik.