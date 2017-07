Néha még a világ vezetői tőzsdéin is történik egy-egy számítástechnikai hiba. Kedd hajnalban több technológia vállalat árfolyama is indokolatlan mértékben megváltozott, ráadásul ugyanarra az értékre. 123,47 dollárt mutattak az Amazon, az Apple, a Google és a Microsoft részvényei is.