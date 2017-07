Olcsó hússal és barbecue-val készültek a nemzeti ünnepre

Július 4-én a világ más országaiból is némi kíváncsisággal figyelik, hogyan ünneplik az amerikaiak a Függetlenség Napja évfordulóját. Eláruljuk: sok hamburgerrel és barbecue-val. Piackutató intézetek tartották ujjukat a bevásárlási láz ütőerén.

Marhahúsból több mint kétszer annyi értékben vásároltak a világ egyik legerősebb országában, a július 4-i ünnepnap előtti két hétben, mint csirkehúsból - jelentette a piackutató Nielsen. Az Egyesült Államokban élők mintegy 800 millió dollár értékben fordították pénzüket a hamburger klasszikus alapjára. Csirkére még a felét sem költötték, de a 371 millió dolláros szárnyashús-felvásárlás így is lekörözi a sertésekre szánt 218 milliót. A tengeri herkentyűk ezúttal megúszták a kertiparti-hullámot: lazacra és rákokra összesen 133 milliót költöttek az ünnepre készülők.

Ha Függetlenség Napja, akkor áresés

A marhahús értékesítésének ekkora volumenét nem pusztán az ünnepi hangulat, hanem a racionális közgazdasági okok is magyarázzak: a marhahús kiskereskedelmi ára idén májusban még a két évvel korábbinál is alacsonyabb, 3.56 dollár/fontra zuhant az USA-ban.De olcsóbb volt a csirke és a sertéskaraj ára is.

A húsok általában nélkülözhetetlen kelléke a szósz. Itt egészen meglepő statisztikák jelentek meg. Bár a Worcestershire-i és a teriyaki szószok népszerűsége nőtt a legnagyobb mértékben a tavalyhoz képest, ám a jó öreg barbecue szósz idén is kiütött minden mást.

Két hét alatt ugyanis mintegy 43 millió dollár értékben vásároltak belőle a grillezni készülők.

Ez a költés alig marad el az összes többi mártás és öntet együttes értékesítési eredményétől.

Vörös riadó: akkor most egészségtelenek vagy sem a legnépszerűbb húsok?

Néhány éve nagy figyelmet kapott az a jelentés, amely a vöröshús-fogyasztás egészségügyi kockázataira irányította a figyelmet. Különösen az amerikaiak számára fontos kérdés ez, hiszen fogyasztóként a húsok szerelmesei jóval nagyobb túlsúlyt képviselnek a vegetáriánus vagy valamilyen diétás étrendet választókkal szemben. Az aggodalmaknak átfogó, évtizedeken át folytatott vizsgálatok is alapot adnak. Az 1980-as években, több tízezer férfi és nő bevonásával végzett kutatások magasabb halálozási arányszámot,

a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának nagyobb számát és kialakulásuk növekvő kockázatát mérték és mérik a vöröshús-fogyasztóknál.

Ugyanakkor más tanulmányok nem ennyire elítélőek a húsokkal szemben. Egyes szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy nem önmagában a vöröshús-félék hordoznak egészségügyi kockázatot, hanem sokkal inkább elkészítési módjuk. A feldolgozott hús mennyisége, jellemzői, az edények, az alkalmazott főzési-sütési eljárások nagyban befolyásolják, mennyire kockázatos az étel így, amit magunkhoz veszünk. Például kb. 100 grammnyi (avagy egy kártyapakli nagyságú) vöröshús-adag naponkénti fogyasztása 17 százalékkal is növelheti rák kialakulásának kockázatát. A mértékletesség mellett az is fontos, hogyan készül el a tányérunkra kerülő ízletes darab: a megégetett, túlságosan sokáig és magas hőfokon készített hús egy feltételezés szerint változásokat okoz a hús DNS-ében, ami növelheti a betegségek kockázatát. Ugyanakkor a húsokat nem nyersen, hanem alaposan feldolgozva fogyasztjuk.

Ezért fontos az arányok és a mértékletesség megtartása

- állítják a témával foglalkozó kutatók.