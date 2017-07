Kedvezményes kezességvállalási díjat vezetett be a Garantiqa

A vállalkozások egy éven keresztül, egyes esetekben közel 30 százalékkal csökkentett díjakkal, vagy akár díjmentesen vehetik igénybe a kezességvállalási szolgáltatást.

Mostanra minden hetedik vállalati hitelhez kapcsolódik kezességvállalás a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél. Az MFB-csoporton belül működő, hitelgaranciát nyújtó vállalkozás fontosnak tartja, hogy minél több hazai kis- és középvállalkozás megfelelő forráshoz jusson.

Ennek érdekében kedvezményes díjakat vezette be egyelőre egy éves időszakra, majd a tapasztalatok alapján dönthetnek az akció meghosszabbításáról.

A kezességvállalás szükségességét több kutatás is alátámasztja: a Magyar Fejlesztési Bank felmérése szerint például a hitelfelvétel során jelenleg is a nem megfelelő fedezetek jelentik a legnagyobb akadályt a vállalkozások számára. A Garantiqa saját felmérése is rámutatott, hogy minden ötödik mikrovállalkozás, illetve minden hetedik kisvállalkozás nem az igényelt mértékben jut banki kölcsönhöz.