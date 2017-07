Itt razziázik júliusban a NAV

Budapesten és környékén július 10. és 30. között az átlagosnál gyakrabban lehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzéseire számítani. A legnagyobb forgalmú helyeken a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat vizsgálják a revizorok és a pénzügyőrök.

Várhatóan megtöbbszörözik a turistaforgalmat a nyári sportrendezvények Budapesten. A nemzetközi események sikere nemcsak a szervezésen múlik, hanem azon is, hogy a vendéglátók is betartják-e a „játékszabályokat". A NAV a szórakozóhelyeken, vendéglátóhelyeken, a taxisok körében és a szálláshelyeken is ellenőrzi, hogy szabályosan kínálják-e szolgáltatásaikat a gazdálkodók.

Az ellenőrzések célja elsősorban a szabálytalankodók kiszűrése, de ezek az akciók egyúttal a vásárlók, a turisták és a tisztességes vállalkozók érdekeit is szolgálják. A NAV szakemberei többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online pénztárgépeiket megfelelően használják-e, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről és megfelelően forgalmazzák-e az alkoholtermékeket. A NAV munkatársainak jelenlétére napközben és a hivatali munkaidőn kívüli, késő esti, illetve éjszakai órákban is számítani lehet.

A szabályok betartását a NAV nemcsak az ellenőrzések előzetes bejelentésével, hanem a honlapján (nav.gov.hu) megjelentetett információs füzetekkel is segíti.