Újabb húsféle áfacsökkentése van terítéken

Magyarországon több húsféle áfáját is csökkentették az elmúlt években. Ezeknek a termékeknek a köre folyamatosan bővül, most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azt javasolja, hogy a grillhúsok, sőt, a feldolgozott termékek is kerüljenek az alacsonyabb áfakulcs alá.