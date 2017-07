Egy médiamágnás ölelése emelte egekbe a tévés focipénzeket

Ma már szinte hihetetlenül hangzik, de volt idő, amikor az angol klubok ellenezték a közvetítési jogok értékesítését. Egy ausztrál-amerikai médiamágnás felismerésének köszönhető, hogy 1992 óta többmilliárdos branddé nőtte ki magát a Premier League, amelynek példáját követve 2016-ban a spanyol bajnokság is jelentős előrelépést tett a bevételek egyenlőbb elosztása érdekében.

Az angol klubok 1982-ig mereven elutasították, hogy a tévé a bajnokság bármely mérkőzéséről élő közvetítést sugározzon – attól tartva, hogy így kevesebben fognak kilátogatni a stadionba. Hosszú időbe telt, mire felismerték, hogy a közvetítések milyen sokat is érnek a tévétársaságoknak. Rupert Murdoch médiamágnás volt az, aki a klubokat felkeresve javasolta, hogy a műholdas tévéadókkal kezdjenek tárgyalásokat.

Dyke megadta a focinak, ami jár neki

A 80-as években Greg Dyke, a brit ITV sportcsatorna elnökeként egy-egy millió fontot ajánlott fel öt nagy angol klubnak a közvetítési jogokért. Dyke, aki ma az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke, így emlékszik vissza: "Ma már vicces ez az egész, látva, micsoda pénzek mozognak. De akkoriban ezek az emberek megrökönyödve néztek az ajánlat hallatán. Egyszerűen nem akarták elhinni." Dyke végül 12 millió fontért az angol profi futball összes tévés közvetítési jogát megvásárolta.

Nem sokkal ezt követően elutazott Brian Clough-hoz, a Nottingham Forest akkori menedzseréhez, hogy megpróbálja rávenni, jöjjön vissza szakértőnek a tévéhez (Clough 1979-ben és 1980-ban BEK-et nyert a Foresttel). Halálosan köszönöm, Mr. Dyke. Kezet szorítok magával, mert ön az első, aki megadta a focinak, ami jár neki: 12 millió fontot"

– mondta Clough.

1992-től Rupert Murdoch már szezononként nagyjából 100 millió fontot fizetett a Premier League mérkőzéseinek közvetítési jogaiért. Ma pedig a Liga ennek közel a nyolcvanszorosát kapja a világ legkülönfélébb tévétársaságaitól:

a legutóbbi egyezség szerint a SkySports és a BT Sports 5,1 milliárd fontot fizet 2016 és 2019 között (ez 71%-os növekedés a 2013–2016-os periódushoz képest), és további 3 milliárd folyik be a közvetítési jogok külföldi értékesítéséből.

A tévés pénzek elosztása a PL-ben

A 2016/17-es szezonban a Premier League csapatai 1,8 milliárd fontot kaptak a hazai tévétársaságoktól, amit a következőképp osztottak szét:

50 százalékot egyenlően: 38 millió fontot kapott mind a 20 klub

25 százalékot a tabellán elfoglalt helyezés alapján (az utolsó 2 millió fontot kapott, ez az összeg körülbelül 2 millióval emelkedett helyezésenként)

25 százalékot az élő közvetítésekért: 1 millió fontot meccsenként, de azok a csapatok, amelyek kevesebb mint tízszer voltak képernyőn, garantált 10 milliót kaptak

A külföldi tévétársaságok 1 milliárd fontot fizettek, amit egyenlően osztottak szét a 20 csapat között (47 millió font).

A PL a követendő példa

2016. április 30-án a spanyol kormány új törvényt fogadott el, amely a közvetítési jogok értékesítéséből származó bevétel egyenlőbb elosztására irányult.

A hároméves egyezség értelmében a La Liga csapatai 2016 és 2019 között 2,65 milliárd eurót kapnak a hazai tévétársaságoktól.

A Movistar szezononként 250 millió eurót fizet a jogokért, és első választási joga van egy meccs közvetítésére minden fordulóban. A Mediapro három év alatt 1,9 milliárd eurót fizet a csapatoknak (szezononként 633 millió) és nyolc bajnokit közvetít minden játékkörből. A külföldi tévétársaságokkal kötött szerződéseket is figyelembe véve a szezononkénti bevétel 800 millióról 1,5 milliárd euróra nőtt a 2014/15-ös szezonhoz képest.

Korábban a spanyol klubok egyénileg tárgyaltak a közvetítési jogokról, ami lehetővé tette a Barcelona és a Real Madrid számára, hogy kisajátítsa az értékesítésből származó bevétel közel 50%-át. Az új rendszer alapján a bevétel 10%-a a spanyol másodosztály csapatait illeti, a fennmaradó 90%-ot pedig a Premier League-hez hasonlóan osztják el:

a bevétel 50 százalékából egyenlően részesedik mind a 20 klub, 25 százalékot az előző öt szezon bajnoki helyezései alapján osztanak szét, a maradék 25 százalékot pedig olyan feltételekhez kötötték, mint a klubtagok száma, a nézőszám és a jegyeladások.

A Barca és a Real érinthetetlen

A bevétel még így is messze elmarad a Premier League-étől, de már a 2014/15-ös szezonhoz képest is jelentős az előrelépés: akkor a bajnoki címvédő Atlético Madrid 42 millió eurót kapott, míg a legutóbbi idényben már 102 milliót. De a Liga egyik legkisebb költségvetésű csapatának, az Eibarnak is majdnem háromszor annyi pénz jut, mint három évvel ezelőtt. A két nagy viszont továbbra is előnyt élvez: "Úgy kell növekednünk, hogy az ne hátráltassa a Barcelonát és a Real Madridot. Minél jobbak és minél több világsztár játszik náluk, annál jobb hazai és nemzetközi jogokat tudunk kiharcolni – nyilatkozta Javier Tebas ligaelnök.

35 éve a kluboknak eszükbe sem jutott eladni a közvetítési jogokat, egy másik iparág képviselője szúrta ki az ebben rejlő lehetőséget. Ma már ez a világ egyik legnagyobb biznisze. A határ - most úgy tűnik - a csillagos ég.