Már egyáltalán nem olvasunk, mélyrepülésben a könyvkiadói piac

Folytatódott a hazai könyvkiadás zuhanása. Az elmúlt öt évben nem csak a szegmens szereplőinek száma csökkent, hanem a nettó árbevételük is, és ezt csak fokozza az ágazaton belüli lánctartozás.

Jelentősen csökkent a magyarországi könyvkiadói piac szereplőinek száma és nettó árbevétele az elmúlt öt évben, és még nem látszik a tendencia vége. A 2016-os évre vonatkozó pénzügyi beszámolók vizsgálata szerint a negatív trend tavaly sem tudott megfordulni – nyilatkozta Hantos Zoltán az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Míg 2012-ben 57 milliárd forintos árbevétel mellett 1.746 működő vállalkozás foglalkozott fő tevékenységként könyvkiadással, addig

tavaly csupán 1.510 piaci szereplő maradt és összárbevételük alig haladta meg a 44 milliárd forintot. A cégek alkalmazotti létszáma a 2012-es 3.918 főről, 2016-ra mintegy 1.291 fővel csökkent. A rendkívül negatív statisztikákat csak kissé javítja a tény, hogy a felszámolási eljárás alá került cégek aránya a vizsgált időszakban 3,6 száazlékról 0,9 százalékra csökkent.

2012-ben tíz olyan kiadó vállalat is akadt az 1.746-ból, ami az egymilliárd feletti árbevételt elérte, ezzel szemben 2016-ban az 1.510-ből már csak hét ilyen vállalkozás akadt. A középső árbevétel kategóriába tartozó, száz millió és egy milliárd forint közötti árbevételt elérő cégek száma is csökkent az elmúlt öt évben 92-ről 83-ra.

A hazai könyvkiadók gazdasági helyzetét alapvetően az határozza meg, hogy az ellátási láncban lévő többi szereplőhöz képest mekkora részt tudnak kihasítani az árból. Jelenleg ugyanis, egy könyv fogyasztói árának nagy része, vagyis 50-60 százaléka a könyvterjesztőknél marad, a fennmaradó részen osztozik csak a szerző, a kiadó, valamint a nyomda. Az utóbbi években több nagy terjesztő cég kezdett bele kiadói tevékenységbe, ezzel kiszorítva sok kisebb kiadót. A kisebb cégek helyzetét tovább rontja, hogy a nagy kereskedelmi láncok vagy le sem szerződnek velük, vagy csak bizományba vesznek át tőlük könyveket.

Sok kiadó helyzete gazdaságilag tarthatatlanná vált, jelentős kintlévőség halmozódott fel, amely akadályozza a működésüket. Az építőiparhoz hasonlóan itt is megjelentek a lánctartozások is, hiszen ha a kiadó nem jut a pénzéhez, ő sem tudja kifizetni a szerzőt, a fordítót és a nyomdát. Gyakori eset, hogy a kereskedők arra kényszerülnek, hogy jelentősen leértékelve adják el kiadványaikat, ami gyengíti a kiadók piaci pozícióit, ugyanakkor ők is alkalmazzák ezt a módszert, hogy kisöpörjék felhalmozódott készleteiket.

Bizakodásra adhat okot, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének statisztikái szerint 2013 és 2015 között a kiadott könyvcímek száma és a példányszáma is, növekedett, még ha csak kis mértékben is.

A szektor szereplőinek az e-könyvek további elterjedésével és az ezzel kapcsolatos szerzői jogi kérdések okozta kihívásokkal is meg kell küzdeniük a jövőben – zárta elemzését a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.