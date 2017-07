Így szűrheti ki a kockázatos utazási irodákat

A nyári szezonban menetrend szerint jönnek az utazásszervező és utazásközvetítő cégekkel kapcsolatos problémák, azonban egy kis felkészüléssel elkerülhetőek a kockázatos nyaralások.

„A Green Holidays Kft. napokban bejelentett fizetésképtelensége több száz turista nyaralását változtatta rémálommá, de valójában a mostani esemény csak a jéghegy csúcsa" – mondja Pertics Richárd, az Opten Kft. céginformációs üzletágának igazgatója.

A hazai cégek jelentős része küzd likviditási problémákkal, és nincs ez másként az utazási irodák esetében sem. Az utazásszervezés mégis kiemelt abban a tekintetben, hogy ezen cégek ügyfeleinél – döntő többségében – magánszemélyek futnak óriási kockázatot, és 1-1 cég fizetésképtelensége esetén akár több ezer ügyfél válhat rendkívül kiszolgáltatottá.

„Természetesen ilyenkor a legfontosabb a külföldön rekedt turisták helyzetének rendezése (amelyet a biztosítói háttér viszonylag megnyugtatóan kezel), ugyanakkor a problémák kapcsán le kell vonjuk a megfelelő következtetéseket is" – mondja az Opten szakértője.

A legfontosabb a tisztánlátás. Magyarországon jelenleg több mint 1600 utazásszervező vagy utazásközvetítő cég működik, és ezek jelentős része bizony súlyos problémákkal terhelt. Az utazási irodák egyedi belső működését természetesen nem feltétlenül láthatjuk át, de szerencsére a hazai környezetben számos lehetőség áll az utazók rendelkezésére, hogy jó előre ellenőrizzék a céget, akivel szerződnek.

A Green Holidays esetében például már jóval a botrány előtt lehetett tudni, hogy átlag feletti kockázattal jár velük utazni.

A cég alig pár tízmilliós árbevétele és 3 millió Ft-os jegyzett tőkéje már eleve sejteti, hogy nem egy túl erős utazásszervező cégről van szó. Ráadásul a Green Holidays ellen az elmúlt években számos végrehajtás is indult. A legárulkodóbb jel a céggel szemben mégis az, hogy az összes személyes és cím szerinti kapcsolt vállalkozásánál található valamilyen probléma.

Így mondhatjuk, hogy az egész „Green csoport" kockázatossága magasan átlag feletti már hónapok óta. Megtévesztő lehetett a családi kötelékkel hozzá kapcsolódó Green Travel Kft. (és a Green Travel brand) ismertsége és a 10 milliárd Ft-ot meghaladó árbevétele, ugyanakkor egy egyszerű Cégelemzés lekérésével is jól látható, hogy az alkalmazottak száma a Green Travelnél is az elmúlt 1,5 évben kevesebb mint a felére csökkent, és több mint fél éve folyamatosan végrehajtás alatt is áll.

Sajnos ebben a szektorban nem egyedi jelenség a magas kockázati szint, hiszen rendkívül sok a likviditási problémával küzdő cég. A nagyobb cégeknek általában jobbak a mutatóik, de azért a magasabb árbevételű szegmensekben is akadnak problémák.

Éves nettó árbevétel Működő cégek száma Az elmúlt 1 évben végrehajtás alá került cégek száma Átlag feletti kockázat Ezen belül kiemelten magas kockázat 100 millió Ft alatt 1398 148 996 796 100 millió Ft - 1 milliárd Ft 192 10 39 19 1 milliárd Ft felett 42 2 4 0

Forrás: Opten

Tömegesen indulnak az utazásszervező cégek ellen végrehajtások, és a szegmens kockázati mutatói is meghaladják az országos átlagot. Számos cég kiemelten magas kockázatú még a 100 millió forint feletti árbevételű kategóriában is.