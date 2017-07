Dollármilliók cserélnek gazdát a filmes kellékek aukcióin, legyen szó akár Star Warsról, Amerika kapitányról vagy az Oz, a csodák csodájáról, és ahogy nő a filmipar, úgy növekszik vele a kereslet is.

Június végén elkelt az eredeti Star Wars filmekhez használt R2D2 robot, méghozzá elképesztően magas áron, 2,76 millió dollárért. Első hallásra ez az összeg komolynak tűnik, de valójában a filmes relikviák aukcióinál sokkal nagyobb összegek is gazdát cserélnek.

Évtizedekkel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy egy bontatlan csomag játékfigura, vagy egy híres személyiség aláírása mennyit érhet. A 21. századra egy teljes iparág szerveződött a rajongók kegytárgyainak gyártására és forgalmazására, amelyek olykor nagyobb bevételt generálnak egy produkciónak, mint maga az alapmű. A leggyakoribb példa erre szintén a Star Wars, amelynek mozipénztáras bevételei 6,3 milliárd dollárt tettek ki, és ha ehhez még hozzászámoljuk a digitális, valamint a kazettás megjelenéseket, akkor már 12,1 milliárdnál tartunk, míg csupán a figurákból származó bevétel 12,2 milliárd – és ez még csak a hivatalos eladásokat tartalmazza, nem pedig az azóta igen népszerűvé vált aukciós eladásokból származó bevételeket.

1985-ben alapította Joe Maddalena a Profiles in History aukciós céget, amely kifejezetten a szórakoztatóipar relikviáira szakosodott, és Amerikában a legnagyobb vállalkozás, amely eredeti aláírásokkal, levelekkel, fényképekkel és kéziratokkal foglalkozik. 1995-ben tartotta meg az első aukcióját eredeti hollywoodi jelmezekből, kiegészítőkből, filmes kellékekből és emlékekből. A cég mára a legnagyobb aukciósházzá vált a hollywoodi relikviák világában.

Ráadásul a Profiles in History birtokol szinte minden, a Guinness-rekordok könyvében fellelhető, rekord összegű aukciót az eredeti, képernyőn megjelent relikviák közül. A történelminek tekinthető 2011. júniusi Debbie Reynolds aukción árverezték el

Marylin Monroe ruháját a Hétévi vágyakozás című mozifilmből, amely hihetetlen összegért, 5,52 millió dollárért kelt el. 2012 februárjában pedig Judy Garland által az Óz, a csodák csodájában viselt ikonikus piros cipőt vette meg a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia. A Terminátor második részének forgatásán használt, életnagyságú T-800-as pedig majdnem félmillió dollárért, míg Luke Skywalker fénykardja 240 ezer dollárért talált gazdára.

De nem kell több évtizedet visszautaznunk az időben, hogy magas áron elkelt aukciós tárgyakra bukkanjunk. Például az X-Men filmekben a Xavier professzor használta kerekesszék 135 ezer dollárért, Steve Rogers hős ruhája az első Amerika kapitány-filmből több mint huszonkétezer dollárért, a Csillagkapu sorozatban látott teljes gárdista páncél, fegyverzettel nyolcezer dollárért, Michael Keaton legendás Batman jelmeze pedig 25 ezer dollárért kelt el.

David L. Snyder látványtervező, akit a Szárnyas fejvadászért Oscar-díjra is jelöltek, amellett, hogy több évtizedes munkásságának egy részét múzeumoknak ajándékozta, a Profiles in Historyt kérte fel, hogy segítsen a többi relikviáját aukció formájában megosztani a rajongókkal. De ugyanígy döntött John M. Dwyer díszlettervező, aki a kezdetek óta dolgozott a Star Trek sorozatok díszletein.

Sőt olyan is volt, hogy másfél évvel később egy korábbi vásárló visszatért ugyanazzal termékkel, amit ismét aukcióra bocsátott a Profiles in History, és a korábbi vételár dupláját hozta a tulajdonosának. Ugyanakkor érdemes az ilyen relikviákat bontatlanul, eredeti csomagolásában megőrizni, vagy ha egy, a képernyőn használt tárgyról van szó, akkor a hozzá tartozó papírokat is eltenni, ugyanis – bár nem a közeljövőben, de – ezeknek az értéke folyamatosan növekszik, különösen, ha ikonikus tárgyról vagy kellékről van szó.

Következő, szeptemberi aukciójukon pedig két neves színésznő, Debbie Reynolds és Carrie Fisher gyűjteményét árverezik el, olyan ritkaságokkal, mint az eredeti, az Óz, a csodák csodájában használt egyik vörös cipellő, a Debbie Reynolds viselte ruha az Ének az esőben ikonikus jelenetéből, egy életnagyságú és limitált kiadású bronz Yoda figura, valamint Carrie Fisher bontatlan Leia figurája az 1978-as Kenner-kollekcióból.