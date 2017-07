Hamar megtérülne, ha így tárolnák a hőenergiát

Újszerű megoldást dolgoztak ki magyar energetikai mérnökök, rengeteg előnye van.

A HeatVentors fázisváltó anyagok alkalmazásával és innovatív hőenergia tárolással foglalkozik, az MVM Edison Light Up! pályázatán díjazott ötletük, a HeatTANK egy olyan fázisváltó anyaggal töltött tartály, amely koncentráltan képes eltárolni a hőenergiát, a töltet halmazállapotváltozása révén. A hőenergia tárolása kétféle lehetőséget rejt magában:

Az épületgépészeti-, napkollektoros- és geotermikus rendszerek hatékonysága növelhető,

illetve szilárd tüzelésű kazánok és napkollektoros rendszerek elengedhetetlen tartozéka a hőenergia tároló.

A HeatTANK képes a rendszerek hatékonyságát az üzemeltetési paraméterektől függően 8,2-15,3%-kal növelni, a beruházás megtérülése pár hónap és 6 év közé tehető.

A megoldás előnye a költséghatékonyság és az optimalizált kialakítás, az elterjedten alkalmazott vizes tárolókhoz képest az előbbieken kívül még a körülbelül 80%-os helymegtakarítás.

2020-ig a magyarországi potenciál 100.000 db HeatTANK a napkollektoros-, valamint fűtési- és hűtési rendszerekben. Nagyobb méretben ipari alkalmazása is lehetséges, szimulációk alapján a megtérülés akár 1 hónap is lehet. Fontos még megemlíteni a fázisváltó anyagok széleskörű alkalmazhatóságát: síruhákban, csecsemő hálózsákokban, hűtő kamionokban és még rengeteg másik helyen is használható.

A csapatot két energetikai mérnök alkotja, több mint öt éves kutatómunka van a hátunk mögött. A HeatTANK fejlesztése csak a kezdet, a HeatVentors további felhasználásokkal is bővíteni fogja kínálatát a tervek szerint.

