A jövőben szinte teljes egészben megújuló energiaforrásból fedezhetik a Szent Margit Kórház energiaszükségletét. A mintegy 130 millió forintból megvalósult beruházás eredményeként a kórház éves energiaszámlája is több millióval csökken.

Gyors és zökkenőmentes pályázati kiírás majd kivitelezési munkák előzték meg a napenergiára épülő termelő rendszer átadását. A Szent Margit Kórház épületének tetején mostantól solarpanelek veszik át az intézmény energiaellátásának feladatait. Az uniós támogatással megvalósított beruházásban 780 napelemet szereltek fel az épületre. A rendszer 214 kilowatt teljesítményre képes, ami évente közel 200.000 kilowattóra villamos energiát jelent. Ez a beruházás a kormányzati elképzelések szerint, nem jelent egyedi esetet.

A köz- és a lakosságot ellátó intézményeket támogató fejlesztések, energetikai korszerűsítések, egyre több helyen megvalósulhatnak.

A budapesti kórházakat célzottan is támogatja az Egészséges Budapest Program és egyes pályázható uniós források is.

Nem az első alkalom

A most átadott beruházás nem az első a közintézmények energetikai korszerűsítésének sorában. Az elmúlt években több kistelepülés sikerrel valósított meg napenergiát használó projekteket. Rédén az óvodában visszatápláló és a melegvíz előállítását is olcsóbbá tevő rendszer üzemel, de a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskolán is találni napelemeket. Bakonyszentlászlón az idősek otthonát és egészségházat is napenergiára épülő megoldással korszerűsítették, amely itt a fűtési és melegvíz-előállítási rendszert szolgálja.

Dunakeszin 100 milliós vissza nem térítendő támogatást nyertek általános iskolájuk, az egyik óvoda és a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítésére – itt összesen 427 napelemet szereltek fel.

A várakozások szerint az Európai Unió továbbra is kiemelt területnek tekinti a környezetkímélő, fenntarthatóságot segítő, megújulókra alapozott energiagazdálkodás támogatását.

Várható, hogy a jövőben további pályázatokat hirdetnek meg a közintézmények, vállalkozások számára.