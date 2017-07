80 millió ember áramellátását oldja meg a szélsziget

Három európai ország, Dánia, Hollandia és Németország összefogásával valósul meg az Északi-tengerre tervezett szélsziget. Az elsőre futurisztikus ötlet megvalósításával mindhárom ország közelebb kerülhet a párizsi klímaegyezményben vállaltak teljesítéséhez.

Mesterséges szigetet építenek az Északi-tengeren fekvő Dogger Bankon, három energetikai vállalat együttműködésével. A dán Energinet.dk valamint a holland és a német villamosenergia-ipari rendszerirányító társaságok megállapodtak az Angliától 100 km-re keletre fekvő homokpad beépítéséről. A cél egy hatalmas zöldenergia-termelő üzem létrehozása: a tervek szerint több ezer áramtermelő szélkerék dolgozna a létesítményben.

Innovatív, de nem teljesen új

A Dogger-pad az Északi-tenger egyik nagy kiterjedésű homokpadja. A helyszín kiválasztását annak viszonylag alacsony tengerszint feletti magassága és az uralkodó széljárás indokolta. A leendő energiasziget mintegy 6 négyzetkilométeres lenne, a termelést szolgáló infrastruktúrával, kikötővel. A fejlesztés második lépcsőjében pedig az elosztóhálózatra kapcsolnák rá a zöldenergia-szigetet, méghozzá úgy, hogy a megtermelt energiából a projektben résztvevő 3 ország a megállapodás szerint tudjon vételezni.

A fejlesztés mindenképpen innovatív, de nem teljesen új. Dánia már korábban is létesített – igaz, szerényebb – energiatermelő mesterséges szigeteket saját vizein, és más ország területein is– hívta fel a figyelmet Jesper Nørskov Rasmussen, a dán vállalat szóvivője.

Az érintett vállalatok vezetői egyetértenek abban, hogy, bár a beruházás költséges és technológiailag is igen kényes, hosszú távon mindenképpen megéri. A projekt távlati célja végül is az olcsó és folyamatos szélenergia-felhasználás, és ennek a fejlesztési elképzelések meg is felelnek.

Talán egy kicsit őrültségnek, sci-fibe illő ötletnek hangzik, de a Dogger Bankra telepített sziget a szélenergia felhasználását jóval olcsóbbá és kiszámíthatóbbá teszi a jövőben" – mondta Torben Glar Nielsen, a dán cég technológiai igazgatója.

80 millió ember ellátása a cél

A számítások szerint, a sziget szélfarmján termelt energia 80 millió ember villamos energia szükségletét oldaná meg. A termelést két lépcsőben indítják be: először 30 GW árammennyiséget szeretnének elérni, majd a második lépcsőben a 70-100 GW-os tartományba szeretnék feltornázni azt.

70 GW sok mindenre elég: nagyjából 80 millió ember juthatna így elektromos áramhoz tiszta forrásból, ez pedig négyszer annyi, mint Hollandia és Dánia lakossága együttesen.