Az OTP a legjobb magyarországi bank

Magyarország legjobb bankjává választotta 2017-ben az Euromoney az OTP Bankot - közölte a pénzintézet.

Több mint száz ország, több száz bankja vesz részt a versenyen

A közleményben kitértek arra is, hogy az Euromoney Kiválósági Díjat (Euromoney Awards for Excellence) 25 évvel ezelőtt alapította a nemzetközileg nagy tekintélynek örvendő pénzügyi magazin. Az elismerést minden évben azok a pénzintézetek kapják meg az egyes régiókban, országokban, amelyeket méretük, tevékenységi körük, nyereségességük, növekedésük és a versenytársakkal összehasonlított teljesítményük alapján a leginkább méltónak tartanak rá. A versenyben több mint száz ország, több száz bankja vett részt.

A világ pénzügyi piacaival foglalkozó iránymutató gazdasági magazin szerint az OTP Bank ismét rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött. A magyar piacon vezető pénzintézet sikeresen kezelte a pénzügyi válság utóhatását és képes volt növelni hitelportfólióját. Ez részben az AXA Bank magyarországi üzletág-akvizíciójának köszönhető, részben az organikus növekedésnek. Az elmúlt évben az OTP Bank jelentős javulást mutatott az eszközminőség terén is.

A leányvállalat is jól teljesít

Az OTP Bank bolgár leánybankja, a DSK Bank teljesítménye alapján szintén "lekörözte" riválisait, így immár a negyedik egymást követő évben kapta meg a legjobb bank minősítést. Az OTP Bank bolgár leánybankja rendelkezik a legnagyobb fiókhálózattal Bulgáriában és kiemelkedő részesedéssel bír a hitelezési piacon.