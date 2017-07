Elismerés az üzleti turizmus legjobbjainak

A legjövedelmezőbb turisztikai ágazat ma világszerte az üzleti turizmus, ezért a hazánkban működő szolgáltatók is igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani ebből a tortából. Úgy tűnik, ezt sikerrel is teszik: az ICCA (International Congress and Convention Association) nemzetközi konferenciahelyszín ranglistáján például három helyet előrelépve Budapest a 16. helyet szerezte meg tavaly olyan városokat megelőzve, mint Stockholm, Hong-Kong vagy Róma. A hivatásturizmus súlyát jól mutatja, hogy tavaly összesen 4,7 millió vendégéjszaka alatt 136,5 milliárd forintot költöttek üzleti turisták hazánkban.

A 2020-as évek elejére a mai Y generáció tagjai lesznek azok az üzleti turisták, akik kegyeiért a szolgáltatók versengenek. Ez a generáció új igényeket támasztva, kompromisszumokat nem tűrő szolgáltatásokat vár majd el. Ez a fokozott fogyasztói elvárás komoly fejlesztésekre ösztönözheti a szegmenst, és ezzel a hivatásturizmus az egész turisztikai üzlet fejlesztési motorjává válhat.

A követendő példák

Nem meglepő hát, hogy július 5-én nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hogy kik kapják a Business Traveller Hungary által 7 éve alapított Business Excellence elismerést a hivatásturizmusban elért kiemelkedő tevékenységükért, hiszen ők azok, akik majd követendő példaként szolgálhatnak. Ebben az elismerésben végül több mint 20 piaci szereplő, köztük a „Vidéki business hotel" kategóriában a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa*****superior részesült azon szavazatok alapján, amelyet a magazin olvasói és üzleti partnerei 10 kategóriában leadtak.

A természeti és épített környezet páratlan összhangja, az egyedülálló 10 000 m2-es Oázis vízivilág, a környék csapatépítésre is alkalmas programkínálata teszik sikeressé a hotelt. A legmodernebb technológiákat kínáló konferenciatermek, 4K felbontású projektorokkal, a vezetékes VGA és HDMI csatlakozás mellett pedig már nagysebességű vezeték nélküli csatlakozással is a vendégek rendelkezésére állnak.