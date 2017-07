A közösségi finanszírozás hazánkban sem ismeretlen, ám a Patreon nyújtotta lehetőségeket még csak kevés kreatív alkotó használja, ám ez a trend megváltozni látszik a közeljövőben, hiszen a világon egyre elterjedtebbé válik ez az alternatíva.

A közösségi finanszírozás ma már egy elterjedt támogatási forma, azonban ebben a szegmensben is lehet újdonságot felfedezni, erre remek példa a Patreon, amelyet 2013 májusában San Fransiscóban alapított Jack Conte és Sam Yam. A leginkább művészeket tömörítő vállalkozás lényege, hogy a támogatók havonta adhatnak juttatást kedvenc alkotóiknak, legyenek dizájnerek, cosplayesek vagy éppen zenészek. A támogatás havi lebontásban történhet, és a legtöbb kreátor szintekhez köti a támogatási összeget, így sok a kizárólagos tartalom. Az elmúlt négy évben számos alkotó és támogató csatlakozott az oldalhoz, és sok olyan felhasználó, aki kezdetben csak támogatóként volt jelen, mára már maga is alkotóvá vált.

És hogy ki lehet alkotó? Bárki, aki videót, zenét, digitális rajzot készít, vagy éppen fotóz és jelmezt tervez, a lehetőségek száma végtelen.

A kezdeményezés első másfél évében több mint százezer támogató csatlakozott az oldalhoz, 2014 év végére pedig több mint egymillió dollárnyi támogatás érkezett havonta a kreatív alkotókhoz. 2017 januárjában pedig az össztámogatások átlépték a százmillió dolláros támogatást. Ráadásul idén májusig a csatlakozó alkotók száma meghaladta az ötvenezret, míg a támogatóké az egymilliót, így nem csoda, hogy több mint százötven millió dollár átutalás történt csak 2017 folyamán.

Az alkotók csoportokra vannak szedve a weboldalon, annak függvényében, hogy milyen tartalmakat készítenek, ezek lehetnek akár videók, élő közvetítések, képregények, játékok, fényképek, vagy digitális rajzok. Az alkotók maguk adhatják meg, hogy saját oldaluk milyen formában jelenjen meg és hogy milyen támogatói sávokat hoznak létre, ráadásul be lehet állítani különböző célkitűzéseket. A támogatók pedig figyelemmel kísérhetik kedvencük, sokszor kizárólag itt publikált tartalmait.

A Patreon, mint otthont adó bázis pedig mindössze öt százalékos díjat számol fel, ezáltal több kiteljesedési lehetőséget nyújtva a kevesebb támogatóval rendelkező alkotóknak.

A Patreon, mint új támogatási forma sikerét jelzi, hogy olyan nagy nevű alkotók is használják, mint Amanda Palmer előadóművész, Philip DeFranco videóblogger – aki egyben a legtöbb támogatóval, több mint 15 ezerrel rendelkezik – Sakimi Chan, kanadai digitális rajzoló, vagy Jessica Nigri, cosplayes modell. 2017-ben átlagosan tizenkét dollár értékű, az az, több mint háromezer forintnak megfelelő összeget küldtek havonta a támogatók.

A második legtöbb – több mint 13 ezer – támogatóval rendelkező Chapo Trap House nem csak azért különleges, mert humoros podcastokat, vagyis tematikus, visszahallgatható internetes rádióadásokat készít, hanem mert támogatóiknak csupán egy öt dolláros (vagyis nagyjából ezerháromszáz forintnak megfelelő) sávot alakítottak ki, mégis havonta majdnem 70 ezer dollár támogatást kapnak.

A magyarok is képviseltetik magukat a Patreonon, de még nem olyan sikeresek – hazánkban még kevéssé terjed el ez a támogatási rendszer.

Az egyik leghíresebb Capandball, akinek a legtöbb a támogatója is, nevezetesen 177.Tőlük háromszázhatvan dollárnyi támogatást, vagyis majdnem százezer forintot kap havonta, persze ehhez több évnyi kemény munka, egyedi tartalom és minőségi szórakoztatás is szükséges. Capandball történelmi fegyvereket tesztel YouTube videóin, miközben komoly történelmi kutatómunkát is végez az adott korszakról, a fegyverről, és annak a legapróbb részletéről, legyen szó tervrajzról vagy megalkotási körülményről. Videós csatornáján több mint 65 ezer feliratkozóval, és 20 millió megtekintéssel rendelkezik.

Míg a kezdeti időszakban egy maroknyi alkotó kapott száz dollárnál több támogatást, addig 2016 májusáig ez a szám nyolcezerre emelkedett. Ráadásul a kreatív alkotók egymás között is megosztják ezt a támogatói lehetőséget, aminek köszönhetően a közösség folyamatos bővülése várható a következő időszakban.

Jellemzően az alapítás földrajzi helyére, a Patreon nyújtotta lehetőségeket leginkább amerikaiak használják, ám a lehetősége egyre elterjedtebb Európában, és ezzel együtt Magyarországon is.

