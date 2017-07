Egy hónap alatt 61 milliárdot keresett a rejtélyes kereskedő

A virtuális fizetőeszközöket még a világ legtöbb részén nem ismerik el, de ettől függetlenül továbbra is nagyon népszerűek. Vonzerejük abban van, hogy személyazonosság nélkül lehet velük kereskedni, így az illegális pénzek rejtekhelye is lehet ez a világ. Most egy névtelen kereskedő egyetlen hónap alatt több mint 200 millió dollárt kaszált.