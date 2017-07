A budapesti Városháza park számos rendezvénynek, vásárnak ad otthont az év ünnepi időszakaiban, de nyaranta mintha elfeledné a városlakók közössége. Idén modern és innovatív pihenőparkká alakították a főváros és több vállalkozás együttműködésével.

Javítja a mikroklímát a parkba telepített mobilkert, a növények segítik a por és a zaj szűrését, a víz párologtatását. Ilyen megoldást akkor szoktak alkalmazni, amikor, vagy ahol nincs lehetőség a talajba telepíteni a növényzetet – hangzott el a Városháza parkban létrehozott ún. Pop Up park átadóján, mely a tervek szerint őszig lesz jelen formájában látogatható. A környezetet cserjék, díszfák, örökzöldek és leanderek gazdagítják, a park területén található két tűzcsapot ivókúttá alakították.

Ahol a fa az úr

A pihenő felületek kialakításánál a tervezők előnyben részesítették a természetes anyagokat, különösen a fát.

Hullámzó, pihenésre és sportolásra is egyaránt alkalmas szőnyegszerű burkolatot terítettek le, melynek kialakítása akár még néhány hét múlva is alakítható a közösség igényeihez.

Azok, akik inkább egy kis mozgásra vágynának, használhatják a teqball- és pingpongasztalokat. Így a park kettős funkciót is betölt őszig a város központi részén. De biztosra vehető az is, hogy hamarosan népszerű találkahely is lesz.

Napelemről működő csatlakozók

A park egyik legkülönlegesebb megoldása az a három négyzetméteres, napelemes járólap, melynek révén a fa installációba helyezett, összesen 14 db USB-porton keresztül, bárki ingyenesen feltöltheti laptopját, telefonját, tabletjét.

A portok használata ingyenes, az elhasznált energiát a napsugárzásból pótolja vissza a háttérben dolgozó tárolóegység.

A Városháza téren létrehozott újszerű köztéri megoldás a főváros és több vállalkozás együttes erőfeszítésével valósult meg. Valamennyi érintett azt kéri a parkba látogatóktól: vigyázzanak arra, hogy minél több városlakó használhassa azt.