Az ipar megannyi területén, a tengeri hajózásban, a bányászatban, a vízgazdálkodásban és a papírgyártásban is használnak szinkronmotorokat. A ventillátorok, szivattyúk, hengerművek meghajtásán most komoly költségmegtakarítás érhető el egy új motorral.

Bemutatta új fejlesztésű szinkronmotorját az ABB. Az energetikai termékeket fejlesztő, a robotika területén, több mint 100 országban működő vállalat, az új motor villamos és mechanikai jellemzőinek optimalizálásával kivételesen jónak számító, rekordnak tekinthető hatásfokot ért el.

Figyelve az előrejelzésekre

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint a világ energiaigénye rohamosan nő. 2030-ra a mostani igény 50 százalékával is növekedhet a szükséglet. Ennek kielégítése az új energiaforrások bevonása mellett a meglévőknek a hatékonyabb kihasználásával is lehetséges. Így például a legújabb motorfejlesztések már olyan hatásfokúak, hogy azok révén akár 20-50 százalékkal is csökkenthető az energiafelhasználás mértéke.

A mostani bejelentés szerint a vállalat legújabb, 44 MW-os szinkronmotorja a tesztek szerint 99 százaléknál magasabb értékű hatásfokot is képes volt elérni, ami rekordnak tekinthető.

Ilyen magas hatásfoknál, egy motor 20 éves működési élettartama alatt, az elérhető megtakarítás a villamos energia költségében akár 500 ezer dollár is lehet.

240 európai háztartásnyit spórolhatunk

A szinkronmotorokat az energiaipar számos területén használják, mert sokrétűen alkalmazhatók a gépek meghajtásában, kialakításuk pedig megbízhatóvá teszi a robosztus megjelenésű termékeket. További érvként szól mellettük, hogy ritkán kell hozzájuk nyúlni, működésük üzemi hőmérséklete pedig alacsony.

Ezeknél az eleve kiemelkedően magas hatásfokú szinkronmotoroknál a mostani teszteken mért, 0,28 százalékos növekedés is óriási eredménynek számít. Folyamatos üzem mellett évente 1000 megawattóra villamos energia megtakarítás érhető el,

azaz 240 európai háztartás éves áramfogyasztását spórolja meg nekünk az új szinkronmotor.