Négyszemközt is egyeztetett Andrzej Duda lengyel és Donald Trump, az amerikai elnök legutóbbi varsói látogatásakor a Három Tenger Kezdeményezés államfői csúcsértekezletén, amelyen a visegrádi országok vezetői is jelen voltak. A gazdasági témák közül a legfontosabb az együttműködés elmélyítése volt.

A Három Tenger Kezdeményezés lengyel indítványra,

az Adriai-, Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 12 ország részvételével 2016-ban alapított gazdasági célú együttműködés. A társulást az Unió és az Egyesült Államok is támogatásáról biztosította. A mostani államfői találkozó kapcsán a Varsóba látogató amerikai elnök biztonsági kérdésekről, az ukrán helyzetről és gazdasági együttműködésről is tárgyalt lengyel kollégájával. A térség stabilitásával összefüggésben, szó volt az amerikai katonák lengyelországi jelenlétéről is. A gazdasági témák közül az amerikai gázszállítás kérdése volt a legfontosabb.

Louisianából Swinoujsciébe érkezett a Clean Ocean

Már a találkozó előtt, júniusban, az amerikai szállítóhajó sikeresen elérte a lengyel gázkikötőt. A Clean Ocean 163.000 köbméter cseppfolyós gáz (LNG) tárolására alkalmas hajó, de az, hogy mennyivel a fedélzetén hajózott át az óceánon a lengyel gázkikötőbe, nem nyilvános információ. A helyszíni nyilatkozatokból kiderül: mindkét fél azt várja a cseppfolyós amerikai gáztól, hogy annak révén nem csak Lengyelország,

hanem az egész kelet-közép-európai térség energiastabilitása nő, kitettsége pedig csökken.

Az eddigi LNG szállítmányokat spanyol és török partokon fogadták. Swinoujscie szerepe a jövőben bizonyosan felértékelődik, mivel gázkikötője része a horvát Krk szigetéig kiépítendő és az Európai Unió határozott támogatását élvező észak-déli gázfolyosónak.

Bővítését és mélyítést kívánnak a felek

A mostani varsói találkozón az amerikai elnök azt mondta: támogatja mind a kezdeményezést, mind a gázszállításra vonatkozó újabb megállapodások megkötését. Jelezte: a gázszállítás diverzifikációját érzi lényegesnek, hogy megszűnjön az egy forrásból származó energia miatti kitettség.

A lengyel kikötő jelentőségét az is kiemeli, hogy az ottani terminál évi 5 milliárd köbméter kapacitást képes kiszolgálni.

Csak onnan kielégíthető Lengyelország éves földgázszükségletének a harmada.