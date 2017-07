Az amerikai alapítású KFC egy igazi különlegeséggel ünnepli meg, hogy 30 éve megtalálhatóak az éttermei Kínában. A kínai Huawei-el összefogva piacra dobnak egy limitált szériás okostelefont, amiből csupán 5 ezer készült.

A Kentucky Fried Chicken úgy ünnepli meg 30 éves évfordulóját Kínában, hogy összeáll az ország egyik legnagyobb mobilgyártjóvával, a Huawei-el és közösen egy limitált szériás okostelefont dobnak a piacra. Az együttműködést a cég Weibo – a kínai közösségi média – felületén jelentették be ésmellékeltek hozzá egy videót is, amely mindkét cég életútját mutatja be a kezdetektől, vagyis 1987-től.

A KFC első éttermét Pekingben, nem messze a Tianmen tértől nyitotta meg még 1987 novemberében. Ma a Yum China, ami magában foglalja a KFC-t, Pizza Hutot, valamint a Taco Bellt, több mint 7600 éttermet üzemeltet szerte az országban.

A Huaweit – a távközlési berendezésekkel foglalkozó cég, amely leginkább okostelefonjairól híres – 1987-ben alapították Sencsen városában.

A vállalat sikerét mutatja, hogy 2016 utolsó negyedében már a harmadik helyen végzett a globális okostelefon-piacon.

A KFC kínai indulásának harminc éves mérföldköve egy vörös KFC Huawei 7 Plus okostelefon, Sanders ezredes logójával ellátva, és számos előretelepített ingyenes alkalmazással felturbózva. A limitált szériás mobil tartalmazni fog olyan alkalmazásokat, mint a K-music, vagyis a KFC új zenelejátszóját, valamint egy virtuális 100.000 „K dollars" hitelt is.

A limitált kiadású telefon több mint ezer yüanba, vagyis átszámolva körülbelül 160 dollárba fog kerülni és július 13-tól már meg is vehetők a gyorsétterem lánc Tmall áruházában.