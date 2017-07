A napokban csatlakoztatják Kínában a legújabb napelemes erőművet a hálózatra. A datongi beruházás a környezetbarát energiatermelés mellett még a cukiságmérőt is maximumra tolja: a napelemcellák ugyanis pandamedvét mintáznak.

A világ egyik vezető vállalata a környezetbarát fejlesztések megvalósításában a kínai Panda Green Energy. A cég tavaly csatlakozott az ENSZ zöldbarát-fejlesztéseket támogató programjához (UNDP), és tett vállalást a napelemes erőmű megépítésére. A projektet végül a kínai kormány és az ENSZ között külön létrejött megállapodásba is beemelték, a fenntartható és környezetbarát fejlesztésekről szóló cselekvési terv egyik konkrét elemeként. A Datongban átadott Panda-erőmű most már a hálózatra termel.

Monokristályokkal az emblematikus mackóért

A kínaiak – és mások – kedvenc állatát mintázó, környezetbarát energiatermelő két lépcsőben kezdi meg a zöldenergia hasznosítását. Az erőmű első fázisa 50 megawatt energiát termel, de az összesített kapacitás eléri majd a 100 megawattot.

Ezzel többezer háztartás, illetve termelőegység villamos energia szükséglete is kielégíthető.

Azért, hogy a napelemekből medve lehessen, a monokristályos szilikon napelemcellák feleltek. Az állat fekete részeit, mint a karok, fülek, lábak, ilyen speciális cellák gondosan megtervezett kihelyezésével alkották meg. A szürke és fehér részeket vékonyfilmes napelemek adják ki.

Sokáig éljen a Panda Power Plant

A megkülönböztetett figyelmet élvező pandamedvéhez hasonlóan, az állatról elnevezett napelem-farmmal kapcsolatosan is hosszú távra szólnak a tervek. A csúcsra járatott Panda-erőmű termelését 25 éves távlatban 3,2 milliárd kilowattnyi zöld energiában állapítják meg a szakemberek.

Ezzel Kína valamivel több mint 1 millió tonna szenet takaríthat meg, ami 2,74 millió tonnával kevesebb kibocsátott szén-dioxidot jelent.

Az energiafarmot létesítő vállalat máris további terveket jelentett be. A következő öt évben újabb Panda-termelők telepítése a cél, Kínában és más országokban is. A tiszta és környezetbarát energia előállítása mellett a mackós erőművek ahhoz is jó eszközök lehetnek, hogy felhívják a társadalom figyelmét a környezettudatos szemléletmód fontosságára.