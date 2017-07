Megduplázódott a vaj ára

Még idén eljöhet a pont, amikor az élelmiszerek azért fognak drágulni, mert túl drága a vaj. A kedvezőtlen időjárás, egy uniós szabályozás, valamint a növekvő kereslet miatt csak idén megkétszereződött a vaj ára. Még hosszú hónapokig nem lehet számítani csökkenésre.

Európa vajhiányban szenved. Ennek oka, hogy a kereslet egyre növekszik a vaj iránt, azonban a tejkínálat alacsony, így az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) szerint a vaj ára 2017-ben megduplázódott.

Ez a drágulás kulcsfontosságú, előbb-utóbb tükröződni fog az élelmiszerek árában is, különösen az édességek és péksütemények lehetnek érintettek.

A baj ráadásul ennél sokkal tovább is gyűrűzhet, az Anchor és Lurpak tejtermékeket gyártó vállalatok már figyelmeztették az Egyesült Királyság lakóit, hogy könnyen hiánycikk lehet a vaj karácsonyra - írja a BBC.

Az európai hiány több tényezőre vezethető vissza. 2015-ben az Európai Unió liberalizálta a tejpiacot, felszámolta a tejkvóta rendszert, ami az árak eséséhez vezetett. Az alacsony árak azonban érzékenyen érintették a tejtermelőket, többségük felhagyott a tevékenységével a megnövekedett adósságok miatt. Természetesen Brüsszelnek gyorsan reagálnia kellett, önkéntes termeléscsökkentést vezetett be, kompenzációt fizetett azoknak a gazdáknak, akik nem termeltek tejet.

Ezzel párhuzamosan a világ legfőbb tejtermelő államai közé tartozó Ausztráliában és Új-Zélandon kedvezőtlen volt az időjárás, így a 2016-os tejkínálat 0,4 százalékkal visszaesett.

A világ tejtermelésének nagy részét öt régió adja: az EU, az Egyesült Államok, Argentína, Új-Zéland és Ausztrália. Az import tejtermékek 80 százaléka innen származik.

Bár a csökkenés nem tűnik jelentősnek, viszont eközben a vaj iránti kereslet egyre nagyobb. A jelenség mögött az emberek egyre tudatosabb táplálkozása áll. Több tanulmány is cáfolta, hogy a vajnak olyan mértékben lenne köze a kardiovaszkuláris betegségekhez, mint korábban hitték. Emiatt egyre több háztartás tér vissza a növényi olajokról a vajra.

Emellett Nagy-Britanniában évek óta tart a „home-baking boom" jelenség, azaz egyre többen főznek otthon, ami szintén megdobta a vaj iránti érdeklődést. Fontos megemlíteni, hogy hiába emelkedik a vaj ára, és megérné újra többet termelni, de a farmerek többségének nincs meg a szükséges kapacitása arra, hogy megemelje a tejkitermelés mennyiségét.

Ennek egyik oka, hogy a tejfeldolgozó üzemek nem képesek egyik napról a másikra átállítani a készülékeiket, és berendezkedni vajelőállításra. Ugyanúgy ki kell szolgálniuk a más tejtermékekre vonatkozó igényt, a beszállítóiknak nem fordíthatnak hátat. A vaj rovására kellene csökkenteni a friss tej, a tejszín és a sajt kínálatának mennyiségét, ezt pedig a többség nem vállalja.

A kilátások egyelőre bizonytalanok a vaj árával kapcsolatban. A problémát enyhíthetné, ha elérhetőek lennének nagyobb tartalékok, de ezek már rég lemorzsolódtak a heves kereslet miatt. Ráadásul Kína óriási mennyiséget vásárol fel, ami nem segít a helyzeten.

Egyelőre a vaj piaci árának emelkedését a kiskereskedők és az élelmiszergyártók nem tolják át a vevőkre, de ha a trend folytatódik, akkor könnyen eljöhet a fordulópont, és a drágulás az élelmiszerek árának növekedéséhez vezethet.

Patty Clayton, a brit Mezőgazdasági és Kertészeti Fejlesztési Testület elemzője szerint a vaj árának emelkedése egész évben kitart, mert az emelkedő kereslettel nem fog tudni lépést tartani a kínálat - írja a Financial Times.

Ezzel egyetért a Rabobank holland elemzője is, Kevin Bellamy. Szerinte hónapokba telhet, mire a vaj ára csökkeni fog, de elképzelhető az is, hogy az eredeti, alacsony szintet többé már nem is éri el.