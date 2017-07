Megtelt Balatonfüred és Budapest is

A nyár közepén egyébként is csúcsra járnak a szálláshelyek, a vizes vb és a Forma-1 miatt viszont Balatonfüreden és Budapesten szinte lehetetlen szállást találni.

Szigetvári József az M1 aktuális csatornán azt mondta, Balatonfüred megtelt a vb-láz miatt, már csak a környező településeken lehet egy-egy szálláshelyet találni. Hozzátette, nagy kihívás a szállásadóknak, hogy a Forma-1 is július végén lesz, a hónap utolsó hétvégéjére már most is alig találni szállást Budapesten.

A Szállás.hu ügyvezetője külföldi tapasztalatokra hivatkozva azt mondta, a világesemények hatása akár öt év múlva is érezhető lesz a turizmuson.

Idén 10 százalékkal nőtt a szálláshelyek forgalma, a Szállás.hu előrejelzései szerint nyáron pedig akár a 15 százalékos növekedés sem kizárt.