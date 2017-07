A Netflix átírta a televíziózási szokásokat nemcsak az Államokban, hanem a világ többi pontján is, átlépve ezzel a 100 milliós előfizetői számot. Saját tartalmait egyöntetűen szereti a közönség és a szakma is, korábban is sok díjjal jutalmazták saját tartalmait, idén pedig 91 Emmy-díj jelölést kapott, amit várhatóan ismét díjakra fog váltani.

Hétfőn tette közzé második negyedéves értékelését a Netflix, 5,2 millió új előfizetővel gazdagodott a legutóbbi jelentéshez képest, ráadásul első alkalommal lépte túl az előfizetők száma az amerikaiakét, ugyanis 4,14 millióan csatlakoztak a szolgáltatáshoz az Egyesült Államokon kívül. Az összesen 104 millió előfizetővel rendelkező streamszolgáltató várakozáson felüli eredményt produkált. Bevételeit 32,3 százalékkal, vagyis 2,79 milliárd dollárral növelte, ezzel együtt nettó nyeresége 65,6 millió dollár. A jelentés jótékonyan hatott a részvényárfolyamra, ahol 10 százalékos emelkedés történt a cég saját részvényeinél, és 166,87 dolláron zárt.

Netflix megkezdte térhódítását a világ legnagyobb országaiban, Brazíliától az Egyesült Királyságig. A cég szolgáltatása várhatóan 20 százalékot is elérheti majd a háztartásokban az év végére az Instinet LLC elemzése szerint. Ennek eléréséhez a vállalat mindent meg is tesz, hiszen az idén 6 milliárd dollárt tervez saját tartalom előállítására fordítani – ezzel pedig várhatóan tovább fog növekedni az előfizetők száma.

Folytatnunk kell azt, amit eddig csináltunk" – nyilatkozta Reed Hastings, a Netflix egyik alapítója.

A második negyedévben a Netflix több mint 50 új sajátgyártású tartalmat tett közzé, ebből 14 eredeti sorozat, 13 stand-up, 9 film, 7 gyereksorozat, 6 dokumentumfilm és 2 dokumentumsorozat szerepel. A cég azonban nem tette közzé a régóta futó és nagy sikerű sorozatainak, például a House of Cards vagy az Orange is the New Black nézettségi adatait. A második negyedév újdonságai közül a könyvadaptációs sorozat, a 13 okom volt ért el kiugró nézettséget.

Ugyanakkor az elmúlt negyedévben több szériától is megvált a Netflix, mint például az első évados Girlboss vagy a Sense8, amit a Mátrixot is jegyző Wachowski testvérek készítettek – a rajongók legnagyobb örömére az utóbbi kap azért egy filmes lezárást.

Az európai terjeszkedés talán egyik legnagyobb előmozdítója, hogy

a cég áthelyezte európai székhelyét Amszterdamba, ahol jelenleg 120 ember dolgozik, a vevőszolgálathoz pedig 400 új munkaerőt terveznek felvenni. Bár hazánkban kevéssé terjedt még el a Netflix, ehhez az is hozzájárul, hogy a tartalmak nagy része még nem érhető el magyar nyelven. Így a leginkább internetező és idegen nyelveket beszélő X és Y generáció tagjai fogékonyak a streamcsatorna tartalmaira.

A Netflix több mint 190 országban van jelen, az amerikai közönség körében pedig uralja a szombat estét: a tévénézők 26 százaléka őket választja, egy átlagos napon pedig 125 millió órányi streamet néznek összesen. A Comcast 2017-es kutatása alapján az amerikaiak 40 százaléka néz Netflixet, átlagosan napi 1 óra és negyven percig, a többi nagy streamszolgáltató 39 százalékon osztozkodik. A jelentés kitér rá, hogy a cég Ázsiát tartja a legnagyobb kihívásnak, az ottani fogyasztók teljesen más ízlésűek a filmek és sorozatok tekintetében, ráadásul szívesebben használják a mobiljukat is, éppen ezért sokkal több időt és energiát fektetnek majd az ázsiai terjeszkedésbe.

Bár eddig főleg hollywoodi stúdiókkal és cégekkel dolgozott együtt saját tartalmain a Netflix, ezt a portfóliót is bővíti, új sorozatai között már lesz olyan, amit Spanyolországban, Mexikóban, Németországban vagy éppen Dél-Koreában készítenek, ennek megfelelően bővülni fog a nem angol nyelvű tartalmak száma.

Nem mindenki örül a Netflix töretlen sikerének, például

a Cannes-i Filmfesztivál hivatalosan kijelentette, hogy csak abban az esetben mutatja be a cég saját gyártású filmjeit, ha azokat premierre tűzik és bemutatják Franciaországban. Sőt akadt olyan helyi kis műsorszolgáltató, ami azért egyesült, hogy versenyezhessen az ingyenes kiadású amerikai programokkal.

A múlt héten közzétett Emmy-jelölések között több mint 90 alkalommal említik meg a streamszolgáltatót – ebből a legtöbbször a Stranger Things kapott jelölést, amely a tavalyi ősz egyik legnagyobb sikerének számít, és idén ősszel talán a legjobban várt folytatás lesz –, ami az eddigi legtöbb a cég történetében, és a második legtöbb említés a díj átadása óta – az első helyet az HBO tartja.

Bár nem az egyetlen streamszolgáltató cég a piacon, kétségtelen, hogy a Netflix megelőzi az olyan versenytársakat, mint az Amazon Video (bár a kereskedelmi cég alapvetően másfajta koncepció alapján dolgozik saját gyártású sorozatainál) vagy a Hulu – ez a piac ráadásul tovább bővülni látszik, ugyanis az Apple, valamint a Facebook is tervez ilyen irányú terjeszkedést, míg a YouTube Red szolgáltatásával igyekszik minél nagyobb nézői bázist elérni.