A brexit óriási hatással lesz a londoni bankpiacra, több ezer állás helyeződik át a szigetországból a kontinensre. A legtöbb bank Frankfurtot és Párizst választja új Európai Uniós székhelyéül.

Nagy-Britannia Unióból való kilépésének komoly hatása van azokra a cégekre, amelyek londoni székhellyel rendelkeznek, de az Unión belül kívánnak maradni. Ezek a vállalatok új munkahelyek ezreit teremthetik meg a költözéssel, aminek eddig Frankfurt látszik a legnagyobb nyertesének.

A Citigroup, a Standard Chartered és a Nomura Holdings is a német nagyvárost, Frankfurtot választottauniós székhelyéül, hogy biztosítsa az egységes piachoz való folyamatos és zavartalan hozzáférését. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley is hasonló döntést fontolgat, amit a cégen belül már mindenki tud, ám a döntést hivatalosan még nem jelentették be. A HSBC-nek pedig Párizsban lesz a székhelye, ezzel pedig a legnagyobb nem-francia bankká válik az országban. 2.850 munkahely már biztosan Frankfurtba helyeződik át, 1.400 Párizsba, 150 Dublinba, míg nagjyából 9 ezer munkahelyről még nincs döntés.

A rendelkezésre álló adatok alapján veszélyeztetett munkahelyek

Biztosan változó munkahelyek Brit munkaerő JPMorgan - New York, USA 4.000 16.000 Deutsche Bank - Frankfurt, Németország 4.000 9.000 UBS - Zürich, Svájc 1.500 5.000 Goldman Sachs - New York, USA 1.000 6.000 HSBC - London, Egyesült Királyság 1.000 5.000 Morgan Stanley - New York, USA 1.000 6.000 Société Générale - Párizs, Franciaország 400 2.000 Citigroup - London, Egyesült Királyság 250 9.000 Barclays - London, Egyesült Királyság 150 10.000 Nomura - Tokió, Japán 100 2.300 Credit Suisse - Zürich, Svájc 6.600

London így tízezer banki munkahelyet, valamint húszezer szereplőt veszíthet a pénzügyi szolgáltatások körében és az ügyfelek majdnem kétezer milliárd euró értékű vagyona hagyja el Nagy-Britanniát a Bruegel szerint.

Az Egyesült Királyságot érő hatások igen jelentősek: a pénzügyek és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások évente mintegy 190 milliárd fontot tesznek ki, ami a brit gazdaság 12 százaléka.