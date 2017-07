Megkapta a kivitelezési engedélyt a britek legújabb, megújuló energiát hasznosító üzeme. A Hampshire megyében megépülő napenergia-farm mintegy 10 ezer háztartás energiaszükségletét hivatott fedezni.

Gomba módra szaporodnak a megújuló energiát hasznosító termelőegységek szerte a világon. A kínaiak pandát mintázó cuki napelemes létesítménye és a tengeri homokpadhoz telepítendő gigantikus szélturbina-erdő mutatja, hogy napjaink farmgazdálkodása egyre inkább a megújuló energiákat kiaknázó nagyvállalati, vagy állami termelőegységek felállítását jelenti. Most az angol Hive Energy jelentette be, hogy a következő nyárra már meg is építi a legújabb napenergia farmot.

Nem csak termel, tesztel is

Az Anglia déli részén megépülő energiatermelő üzem különlegességét az adja, hogy kísérleti technológiák kipróbálására is alkalmas lesz. A kutatás és fejlesztés a cég tájékoztatása szerint kiemelt figyelmet kap a projektben: mind a napenergia-hasznosítási, mind az energiatárolási innovációknak terepe lehet a létesítmény.

A vállalat tájékoztatása szerint, a telephely 9.100 átlagos háztartás energiaszükségletét tudja kiszolgálni, termelése 40 megawatt lesz.

Emellett jelentős, és 16.500 tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg a brit energiaszektornak. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Királyság teljesíteni tudja energetikai célkitűzéseit, melyek között a megújulók arányának növelése az egyik legfontosabb.

A társaság vezetője hozzátette: az új termelő az ellátás biztonságához és folyamatosságához is hozzájárul.

Az innovatív, megújuló forrásokra épülő energiatermelés terjedése a briteknél jól nyomon követhető:

2017 első negyedévében a villamos energia termelés 26,6 százaléka megújuló forrásokra épült, a napenergia-termelés pedig 16 százalékkal volt nagyobb mint az előző év azonos időszakában, elérve az 1,7 terrawattórányi mértéket.