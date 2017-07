Három absztrakt fénycsóva világítja meg az éjszakát

A fesztiválszezon nem csak a bulik és a felejthetetlen koncertek miatt izgalmas, hanem az évről-évre egyre különlegesebb installációk révén is, amelyekkel új dimenzióba kerülhetnek a fesztiválhelyszínek. Idén már többször is találkozhattunk (például a VOLT-on, Campuson) a jellegzetes, közel 15 méter magas tölcsér alakú kivilágított fából készült alkotásokkal. A Hello Wood speciális építményeit – amelyek fénycsóvákat jelképeznek – az MVM „Lépj ki a fényre" kampánya inspirálta, ami a 2016 telén elindult MVM EDISON programot és a Light Up! elnevezésű startup pályázatot népszerűsítette. A Hello Wood egyik alapítójával, Ráday Dáviddal beszélgettünk az MVM fesztiválhelyszínéről és a csapat előtt álló nyári feladatokról.

„Az a filozófiánk, hogy az ügyféligényeken túl mindig próbálunk valami pluszt is belevinni a munkáinkba. Igyekszünk proaktívan és kreatívan gondolkodni. Az MVM-es fesztivál megjelenés komoly kihívást jelentett, ugyanis gondolni kellett arra, hogy több fesztiválra is el kell majd vinni az installációt" - kezdi a hatalmas hullámzó fatornyok sztoriját Ráday. Rugalmasan alakítható tervekben kellett gondolkodniuk, hiszen nem minden fesztiválon ugyanannyi hely áll rendelkezésre, ugyanakkor mindenhol hasonló élményt kell nyújtaniuk az építményeknek. A VOLT-on az óriáskerékkel szemben láthattunk kettőt az absztrakt fénycsóvákból, hiszen ott nem fért volna el több, de a Szigeten például már egészen mások a léptékek. Ott mind a három felbukkan majd.

„Azért is speciális műfaj az ideiglenes építészet, mert nem csak a tervezésre és az építésre kell gondolni, hanem arra is, hogy le kell majd bontani, de úgy, hogy aztán elszállítható legyen és újra felépíthessük. Az MVM-helyszín eleve úgy lett megtervezve, hogy mondjuk kettő ott van az egyik helyszínen, a harmadik viszont valahol máshol. Gyorsan bontjuk őket és már visszük is az újabb fesztiválokra" - magyarázza az egyik Hello Wood-alapító hozzátéve azt, hogy munkájuk során az üzeneteknek próbálnak formai, de nem ritkán tartalmi megoldást is nyújtani. " Az MVM EDISON program, mely hátteret adott az installáció körüli ötletelésnek, a jövőt innovatív, versenyképes megoldásokkal képzeli el. A program részeként meghirdetett startup verseny "Lépj ki a fényre" szlogennel futott, ilyesmi irányban kezdtünk el gondolkodni: elektromosság, fény, fesztiválok. Gondolnunk kellett arra is, hogy egy fesztiválozó nem biztos, hogy felfogja a teljes koncepciót abban a hangulatban, ahogy egy fesztiválon van, viszont fontos az, hogy látványos végeredmény szülessen, amely visszahozza az MVM megújult, fiatalos imidzsét. Kellett egy speciális formavilág és egy komplex dizájn, amelyet ha megközelítünk, akkor érezhetjük azt, hogy itt valami nagyon izgalmas dologgal állunk szemben. Szóval ez nem egy egyszerű sátor" - mondja Ráday. A fénycsóvák azonban nem csak formájukban, hanem tartalmukban is élményt nyújtanak: belül ugyanis a mobiltöltő állomások mellett érintőkijelzős kioszkokkal, játékokkal és különböző okosmegoldásokkal találkozhatunk.

„Szeretünk arra is odafigyelni, hogyha csinálunk valamit, akkor annak az utóéletét is kitaláljuk. Az alapvető, hogy faanyagot nem dobunk ki, nem égetjük el. Vagy, ha mégis hát akkor azt is úgy, hogy például az adománykarácsonyfa tűzifa formájában elkerül a rászorulókhoz" - tehát Ráday és csapata számára a hasznosíthatóság, a fenntarthatóság számítanak a kulcsmotívumoknak.

A Hello Wood-ot ez a fajta gondolkodás teszi sajátossá. Olyan sok különböző projektjük és munkájuk van ugyanis, amelyek között néha nehéz megtalálni a kapcsolódást és így nehéz olyat is kijelenteni, hogy létezik az ún. Hello Wood-stílus. „A fa az ugye adott, de ezen túl nem rendelkezünk olyan erős stílusjegyekkel, mint mondjuk Szőke Gábor Miklós, aki szobrászként azonnal felismerhető a munkáiról. Nekünk azonban homlokegyenest mást kell terveznünk és létrehoznunk hétről-hétre. Nem mindegy ugyanis, hogy egy jégpálya pavilonjának a kiszolgáló pultját, vagy a Városháza parkban lévő, hullámokat formázó leülőt kell megtervezni. Mivel funkcionális dolgokról van szó, ezért nagyok a különbségek" - mondja Ráday. Azonban, ha mégis próbál valami közöset találni a munkáikban, akkor az az üzenet: „próbálunk pozitív üzenetet közvetíteni a projektekkel, vagy valamilyen problémára ráirányítani a figyelmet. Ha ez nem megy, akkor pedig a már említett fenntarthatóságra figyelünk. Bár nagyon remélem, hogy ez utóbbiban nem vagyunk egyediek."

Egyébként a 2010-ben indult Hello Wood közel sem csupán a fából készült installációkat jelenti. Rögtön az egész azzal indult, hogy a másik társalapító, Pozsár Péter szervezett egy alkotótábort építészeknek. Ez a vonal pedig a mai napig megmaradt, vagyis "a Hello Wood egy független oktatási felületként is működik. Most már három nagy építészeti alkotó fesztiválunk van. De emellett kiadtunk gyűjteményes kötetet a munkáinkról, rendeztünk kiállítást szociális építészeti témában, épp most pedig egy városi újrahasznosítással foglalkozó konferenciánk ért véget. De ezen kívül van egy nyitott asztalosműhelyünk a 9. kerületben". Vagyis a paletta igen széles. Sőt, a Hello Wood még tantárgyként is felvehető! Szinte az összes építész, tájépítész karral kapcsolatban állnak, jelen vannak az akkreditált képzésben. A hallgatók pedig nem csak az egyetemen, de a különböző alkotótáborokban is tanulhatnak a csapattól. Például a nemzetközi Project Village táborban, amelynek „eredményeit" a Művészetek Völgyében lehet megcsodálni.

Arra kérdésre, hogy vajon ők maguk is másznak-e, ha kell, Ráday azt mondja, hogy „ha nagyon muszáj, akkor igen. Egyikünknek sem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha cipelni kell valamit, de azért jóval nagyobb projektjeink vannak annál, hogy csak mi dolgozzunk ott. Egy dedikált csapat csinálja ezeket a munkákat. Sokan azt gondolják, hogy a Hello Wood egy olyan fantasztikus alkotógárda, amelyiket csak úgy fel lehet hívni, aztán maguk össze is dobnak valamit. Ez tulajdonképpen jó imázs és szeretnénk is megőrizni ezt a képet magunkról, de azért azt tudni kell, hogy egy 16 méter magas adománykarácsonyfát, amit több tonna tűzifából építettek fel, elég meredek lenne, ha mi csinálnánk. Ehhez egy elég nagy és profi team kell."

A Hello Wood pedig tovább hízik, bővül és fejlődik. Pont ez jelenti most számukra a legnagyobb kihívást. „Próbálunk magunkból menedzsereket faragni. Hiszen azért mégis csak három MOME-s művész alapította ezt a céget, amelyik most már olyan fázisba ért, hogy jóval többet kell vele foglalkozni. Vállalkozni és céget menedzselni pedig nem a legegyszerűbb feladat. Most az a legfontosabb, hogy olyan víziónk legyen, amely üzletileg is hosszútávon fenntartható, ne csak projektről projektre gondolkodjunk. Ami persze azért nehéz, mert ezzel párhuzamosan rengeteg minden zajlik - már külföldön is. Most építettünk Svájcban látványpavilont egy étteremnek, volt egy torontói projektünk, Argentínában szerveztünk tábort és zajlik a fesztiválszezon. Szerteágazó ez, de azért meg fogjuk ugorni."

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison Program.