Sűrű kézfogásokkal és sok aláírással zárta San Francisco-i útját a kínai szélenergia-óriás, az Envision Energy egyik vezetője, aki többek között a Microsoft-tal is lepacsizott azért, hogy széles körű, iparágak közötti együttműködés keretében megvalósítsák az energiaipar teljes digitális átállását. Ambíció az van: a kínaiak egységes applikációs platformban gondolkodnak.

„Globális ökoszisztémaként" látják a világ egyik legnagyobb szélturbina-gyártójánál a világ energiaügyeit. Az Envision víziójában minden, ami energiával kapcsolatos, egyetlen hatalmas rendszer funkcionális eleme lenne. A nap- és szélenergiát hasznosító termelők, az erőművek, a legnagyobb energiafelvásárlók, de még valamennyi, a rendszerek üzemeltetését végző szoftverfejlesztő és létrehozott alkalmazásaik is benne lennének abban a nagy, egységes digitális platformban, amelyet a globális energiaügyek kezelése érdekében hozna létre a vállalat.

Tényleg van egy kis összevisszaság

A kínai óriás elsősorban a szélenergia hasznosításáról ismert a nyilvánosság előtt, de már egy ideje jelen vannak az energiafejlesztők, áramellátók világában is. Saját fejlesztésű digitális platformjuk már évek óta működik egyes ellátórendszerekben, és képes az eltérő forrású megújuló energiák integrált kezelésére és tárolásuk felügyeletére.

Abban igaza van az Envision-nak, hogy az energetika területén valóban tapasztalható az adatok, információk hozzáférésének töredezettsége, és

az eltérő platformok alkalmazása nem segíti a minél hatékonyabb felhasználási eljárások kidolgozását. Például kulcsfontosságú lenne, hogy valamennyi ellátórendszernél folyamatosan valós idejű fogyasztási adatok álljanak rendelkezésre, mert ez elősegítené a különálló rendszerek működésének összehangolását is.

„Ha ez megvalósulna, az nagyobb bizalmat jelentene azoknak a befektetőknek a részéről is, akik amúgy szívesen ruháznának be a szél- és napenergia hasznosításába" – vélekedett a kínai cég egyik vezetője.

Energetikai alkalmazások – mostantól webáruházban is?

Az egységes, közös digitális platform megvalósítását az Envision-nál nagyjából úgy képzelik el, ahogy az átlagos okoseszköz-használók körében népszerű webáruházak működését. Csak éppen itt nem játékokat és társkereső app-okat találnánk,

hanem energetikai alkalmazásokat, melyeket a közös platform egységessé tenne – a nyilván elég speciális körből kikerülő felhasználóknak. Az egészet – természetesen – az Envision tartaná a kezében.



Egyelőre nem egészen világos, hogyan próbálja meg ezt az elvi törekvést megvalósítani a kínai vállalat, amihez nagy informatikai szupercégek is a nevüket adták, de ez talán hamarosan kirajzolódik. Addig is: az Envision gőzerővel nyomul a szélenergia piacán, idénre és jövőre is rekordszámú turbinatelepítést valószínűsítenek, és vezetőjük szerint Mexikó tengervizein is elég jó a széljárás ahhoz, hogy következő üzleti céljuk ez a helyszín legyen.