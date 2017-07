Megindult a harc a Holdért

Egyre több nemzet és vállalat tervezi kiaknázni a Hold ásványkincseit, köztük egy, a Földön igen ritka Hélium izotópot. Azonban az emberiség még csak gyerekcipőben jár nem csak az űr meghódítása, hanem az űrre vonatkozó jogalkotás és a felelősségvállalás terén is.

Az űrkutatás alapvető jogi alapja az 1967-es Világűr szerződés, vagyis az Outer Space Treaty, amelyet az ENSZ bécsi székhelyű Világűrirodája kezel. A megállapodás egyik központi tétele, hogy a

Hold és a Naprendszer többi égiteste az „emberiség közös kincse", ezért a kutatásoknak és fejlesztéseknek az egész emberiség és az összes ország jólétét kell szolgálnia, nem vonható egyetlen állam szuverenitása alá sem.

A szerződés továbbá megtiltja, hogy nukleáris és más tömegpusztító fegyvereket helyezzenek el a világűrben, az égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni. Az asztronauták az emberiség követeinek tekinthetők, az országok felelősek az űrkutatásokért, illetve az ebből származó károkért. A szerződés a világűr nemzetközi jogi alapkeretét fogalmazza meg, és jelenleg 98 tagja van – köztük Magyarország – valamint 27 aláírója.

Alapvetően létre kell hoznunk egy UNESCO-t a világűrhöz" – nyilatkozta Michelle Hanlon amerikai ügyvéd, utalva ezzel az ENSZ világörökségi egyezményére.

1979-ben fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Hold-egyezményt, amelynek az a lényege, hogy a Föld kőzetlemezeihez hasonlóan senkinek sincs kizárólagos joga kizsákmányolnia a területet, sem az ásványkincseit, sem a korábbi asztronauták által ott hagyott tárgyakat. Egy új, nemzetközi testületnek kellene irányítani a források felhasználását, azonban az egyezményt egyetlen egy olyan nemzet sem írta alá, amely rendelkezik űrprogrammal, vagy tervezi az indítását. Sőt, több ország – például Luxemburg vagy az Egyesült Államok – törvényt fogadott el, amely elismeri az erőforrások feletti tulajdonjogot magánvállalatok számára.

Sok állam és magánvállalkozás is ki akarja aknázni a Hold kincseit, legalább öt nemzet tervez felderítő missziókat az elkövetkezendő évekre. Kína például a Helium-3 nevezetű nem radioaktív izotóp bányászatát szeretné megkezdeni, ugyanis ez a Földön ritkaságnak számít, ugyanakkor nagy szerepe van a nukleáris üzemanyaggyártásban.

2013-ban Kína lett a harmadik ország, amely eljutott a Holdra, és két éven keresztül holdjárója feltárta az égitestet. 2018 év végén szintén fellőnének egy holdszondát, amely már mintákat is hozna vissza a Földre, valamint tervezik, hogy 2030-ra embert is küldenek a Földet kísérő égitestre. India szintén idénre tervezi, hogy eléri a Holdat. Japán, mellett pedig az USA és Oroszország is úgy kalkulál, hogy a jövőben visszatér a Holdra.

Elon Musk SpaceX vállalata még idén két civilt akar felküldeni az űrbe. A következő évben pedig a Google Lunar X Prize díjversenye kínál 30 millió dollárt annak a csapatnak, amelyik sikeresen elindít, landol, valamint beindít egy holdjárót.

A Holdra szálló egységek egyébként sok tárgyat hagytak a felszínen az amerikai zászló mellett: golflabda, élelmiszercsomag, emlékplakett a küldetésben elhunyt asztronauták emlékére. A For All Moonkind nevű szervezet ugyanakkor szeretné megakadályozni a földön kívüli kulturális örökségek kereskedelmi forgalomba hozatalát, ugyanúgy, ahogyan a helyi törvények megakadályozzák a fontos tárgyak kereskedelmét.