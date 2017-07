Hihetetlen összegeket keresnek a YouTube gamer sztárjai, ehhez azonban rengeteg munkára, egyedi stílusra, és eltökéltségre van szükség – és van, aki emiatt hagyta ott az egyetemet, és van, aki naponta tölt fel új tartalmat.

A huszonegyedik századra jócskán megváltozott a videojátékok piaca, a YouTube és Twitch – vagyis a videómegosztóknak és stream tartalomközvetítőknek köszönhetően – lehetővé tette, hogy játékosok váljanak előadókká, és akár élőben közvetítsék játékukat, megoszthassák élményüket a világgal.

Ezeknek a lejátszásoknak a népszerűsége nagymértékben nőtt, és még jócskán növekedni is fog a jövőben. Sőt, népszerűségükkel befolyásolták még a videójátékipar szereplőinek döntéseit is – már a legújabb generációs konzolok is szorgalmazzák a tartalommegosztási funkciókat. A YouTube sztárokat nem korlátozzák a földrajzi határok, ahogy a rajongóikat sem, sőt, azáltal, hogy akár élőben is beszélhetnek kedvenceikkel, a rajongók számára sokkal kézzelfoghatóbb és személyesebb a kapcsolat.

A 27 éves svéd Felix Kjellberg, vagy ismertebb nevén PewDiePie talán az egyik leghíresebb gamer, aki a videómegosztónak köszönheti sikerét. Leginkább humoros végigjátszásairól híres, amiket rendre kommentál és olykor extrém reakciókkal fűszerez. Amióta 2009-ben elindította csatornáját, hihetetlen népszerűségnek örvend: 2012 júliusában érte el az egymillió feliratkozót, ma már több mint 56 millió feliratkozója van. Míg 2013-ban épphogy átlépte a 4 millió dolláros bevételt, ma már évente több mint 7 millió dollárt csinál videóiból, míg csatornájának értéke nagyjából 20 millió dollár, ami átszámolva 5,4 milliárd forint.

2010 augusztusában csatlakozott a Youtube-hoz iHasCupquake, vagyis a kaliforniai Tiffany Herrera, aki nem csak Minecraft játékvideóiról, hanem élénk személyiségéről és feltűnő hajszínéről is híres.

Tiffanynak több mint 5 millió feliratkozója van, és túl van a 2 milliárd videó megtekintésen is, és mindemellett még extrém sebességgel, közel 30 százalékkal nő a feliratkozói és megtekintői száma, az év végéig bevétele várhatóan 1,7 millió dollár lesz.

Magyarországon is nőtt azoknak a csatornáknak a száma, amelyek a videójátékokat helyezik a fókuszba, ám a sikerhez vezető úthoz nem elég csak „játszani", az alkotónak azon túl, hogy jó előadó, még valami igazán egyedit is bele kell vinnie saját csatornájába. Talán az egyik legnépszerűbb gamer alkotópáros a TheVR, akik nemrég töltötték fel ezredik videójukat a YouTube-ra, és több mint félmillió feliratkozóval rendelkeznek.

Farkas Norbert, vagy ahogy rajongói ismerik, Bturbo jelenleg több mint kétszázezer követővel rendelkezik a Youtube-on. Gyerekkora óta nagy rajongója a videójátékoknak, csatornáját 2012 augusztusában indította el.

Itthon lényegesen nehezebb helyzetben van az, aki videózásra adja a fejét. Bár az utóbbi időben nagyon felkapott lett nálunk is a videós tartalmak szponzorálása, ami némi könnyítést jelent a számlák kifizetésénél, de ha valaki nagyon ügyes, a lehetőségei csak saját magán múlnak." – foglalta össze a hazai helyzetet Bturbo.

Ahogy a nagyvilágban, úgy a magyarok számára is fontos a kapcsolattartás a nézőkkel, hiszen nem elég csak a számokat vagy a megtekintéseket látni. Bturbo például kifejezetten örül, amikor egy rendezvényen, vagy akár véletlenül is találkozik nézőivel, pláne ha egy kis közös beszélgetésre is van idejük.